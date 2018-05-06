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遭富二代玩弄感情 女子自學法律不惜一切「告死他」

打翻茶壺熱水 2歲女童手二度燙傷脫皮

2018-05-06 14:58聯合報 記者林昭彰╱即時報導

新北市八里區龍米路一段有1名2歲吳姓女童，今天中午12時許被熱水燙傷，家屬連忙報案求救，緊急交由救護車送往淡水馬偕醫院救治，檢傷發現女童右手約2%面積二度燙傷已有脫皮現象、胸部約3%面積一度燙傷，幸好意識清醒暫無大礙。家屬指稱是因為不慎打翻茶壺造成熱水外溢，警方將介入了解是否意外或有其他原因。

救護車馬偕醫院
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