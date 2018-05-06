自認「被世界遺棄」 他放火害無辜鄰居活活燒死

2018-05-06 09:18 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園市簡姓男子去年國慶日當天，因失業心情差，又和家人大吵一架，被父親痛罵「看破你了！」簡自認遭世界遺棄，酒後竟在鎮江街拿汽油潑灑機車點燃，造成1樓另名簡姓住戶無辜被燒死，簡犯後被依殺人等罪嫌羈押，法院考量他有再犯之虞，裁定延押2個月。

檢警調查，簡男（23歲）當晚10點多拿著寶特瓶到加油站買汽油，後來又繞往鎮江街一帶，隨機朝停在路邊的整排機車潑灑引燃，簡看到大火延燒後隨即逃逸，直到消防撲滅後才在1樓屋內發現被燒成焦屍的簡姓男子（50歲）。

除了簡無辜慘被燒死外，樓上的44歲王姓女子及3歲女兒、35歲張姓男子，以及77歲黃姓老翁等，一共4人也被濃煙嗆傷緊急送醫，大火後約半個多小時，簡男因縱火良心不安遂到附近派出所自首。

警方發現，簡年紀輕輕卻前科累累，還曾和朋友一起假賣愛心筆，行搶路人錢包等，各被依詐欺、搶奪判刑，這次又只是因為心情差就放火燒死鄰居，訊後被依殺人、公共危險罪嫌移送，法院裁定羈押。

檢警訊問時，簡雖然坦承放火造成公共危險，卻仍否認殺人，辯稱因為喝酒又和家人吵架，心情不好，爸爸還說看破他了等語，自己感覺「遭世界遺棄」所以才會放火洩憤。

法院審酌，簡和家庭互動不多，去年才搬回和父親同住，事發後不久父親也過世，加上簡有抽菸、喝酒習慣，過去也有吸毒前科，戒毒後幻聽症狀卻持續，加上酗酒又亂吃非醫療型藥物，造成精神狀況不佳。