百詐騙台嫌歐洲落網 栽在一張紅色通緝令

2018-05-05 17:40 中央社 布魯塞爾5日專電



東南歐的斯洛維尼亞及克羅埃西亞風光如畫吸引觀光客，但卻成為台灣詐騙集團新據點，駐奧地利代表處協助跨國追捕，成功遣返近百名台嫌，故事從一張國際紅色通緝令開始。

2016年，一名台籍人士因在斯洛維尼亞被捕，他為了求助，撥了一通緊急救難電話到負責該轄區的駐奧地利代表處，代表處一問之下，驚覺原來此人竟是遭到國際刑警組織發布紅色通緝令的對象。

這名遭通緝者宣稱，自己到斯國觀光旅遊可獲得朋友協助，要求不要通知家人，可是他連朋友名字都說不出，還要查筆記才知道，再加上他在斯國已停留一段時間，所說所為都與常理不符。

駐奧地利代表處警覺到案情並不單純，但仍努力提供協助，最後因斯國查無犯罪事證而同意將他遣送回台灣。

不過，這名遭通緝的台籍人士怪異行徑讓外館提高警覺，懷疑可能已有詐騙集團在斯國活動，因此將相關資訊提供給刑事警察局，並協助刑事警察與此人見面，後經刑事局國際科以相關科技追查，發現確有台灣詐騙集團活動。

再進一步調查，發現這些詐騙犯利用申根90天免簽待在斯洛維尼亞，期限快到時再轉進鄰近的非申根區的克羅埃西亞，刑事警察掌握相關情資後，經由駐奧地利代表處協助，將台灣資訊分別提供給斯、克兩國警方，終於由3國警方合作展開專案。

經過一段時間調查並鎖定詐騙集團位置後，斯、克兩國警方與台灣派出的警方合作，在今年一月某日凌晨拂曉出擊，直搗巢穴，一共在兩國逮捕97人，其中在斯國破獲一處機房逮捕36名台嫌、克國破獲2處機房逮捕61名台嫌，駐奧代表處也派員分別在斯、克兩國第一線協助台灣警方與斯克溝通及聯繫，共同打擊犯罪。

這97名台嫌經過進一步比對，發現其組織分工細膩，除有主嫌及負責打電話的嫌犯外，甚至還從台灣派來廚師專責煮飯。

目前這97名嫌犯，除了4名及2名目前還分別羈押在斯、克兩國接受進一步調查外，其餘91人已在今年1月及5月分批遣送回台。

駐奧代表史亞平對中央社記者表示，這件跨國合作案與其它國家案件不同之處，是因為這次是首次由台灣刑事警察將台灣方面偵查所獲資訊提供給和斯、克兩國警方，透過合作方式協助斯、克兩國警方破獲詐騙集團。

她說，也因為台灣警方在與斯、克警方合作過程中獲得相關事證，因此嫌犯遣台後，檢方能立即逮捕，並繼續偵辦。

她表示，駐處多次派員前往斯、克兩國探視被拘留國人，他們都要求代表處協助「千萬不要被送去中國大陸」，而代表處一開始的目標就是要把台嫌送回台灣繼續偵辦，即使過程中曾遭遇相當多壓力，最後都克服困難完成目標。

這次駐奧地利代表處除促成及協助台灣警方與斯、克兩國警政合作，也藉由本案向歐洲國家證明台灣有能力將電信詐騙嫌犯繩之於法。