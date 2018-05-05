高中女穿緊身牛仔褲 色姨丈夜襲就是脫不掉

2018-05-05 16:02 聯合報 記者 聯合報 記者 呂開瑞 ╱即時報導



桃園市陳姓男子去年7月到親戚家聚餐、喝酒，酒後隨地倒臥休息，凌晨清醒時，見小姨子念高中的女兒獨自睡臥室，他溜進房間，先是狂摸，進而想脫褲玷辱。

高中女遇襲驚醒，夾緊雙腿護貞操，加上穿著緊身牛仔褲睡覺，色姨丈無法強力脫掉緊身褲，也扯不破，女生隨即尖叫呼救，驚動家人出面救援、力退色姨丈。