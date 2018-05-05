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反管生自勒頸倒地？ 唐德明：踐踏台大「敦品勵學」校訓

高中女穿緊身牛仔褲 色姨丈夜襲就是脫不掉

2018-05-05 16:02聯合報 記者呂開瑞╱即時報導

桃園市陳姓男子去年7月到親戚家聚餐、喝酒，酒後隨地倒臥休息，凌晨清醒時，見小姨子念高中的女兒獨自睡臥室，他溜進房間，先是狂摸，進而想脫褲玷辱。

高中女遇襲驚醒，夾緊雙腿護貞操，加上穿著緊身牛仔褲睡覺，色姨丈無法強力脫掉緊身褲，也扯不破，女生隨即尖叫呼救，驚動家人出面救援、力退色姨丈。

法院審理時，陳姓男子坦承酒後一時衝動做錯事，他和家屬和解，保證以後不會騷擾，獲得高中女原諒，法官依強制猥褻罪判他2年徒刑、緩刑5年、提供義務勞務160小時，並接受2場法治教育課。

桃園市陳姓男子酒後夜襲小姨子女兒，女生夾緊雙腿護貞操，力退色姨丈，法官判陳男2年...
桃園市陳姓男子酒後夜襲小姨子女兒，女生夾緊雙腿護貞操，力退色姨丈，法官判陳男2年徒刑。示意圖／Ingimage
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