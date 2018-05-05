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影／交通違規被搜出子彈 小弟供出大哥慘遭報復

2018-05-05 13:38聯合報 記者劉星君╱即時報導

高市三民一分局去年9月盤查交通違規案件，蔡姓男子安全帽帶未扣，上前盤查時，蔡突然加速騎走，所長撲身逮捕，並搜到兩名子彈，蔡供出，子彈是柯姓男子，之後追查出M4突擊衝鋒槍，柯姓男子不滿遭小弟供出，事後率眾毆打，高市刑警大隊偵三隊追查，柯還經營地下錢莊、暴力圍事，提報治平對象，逮捕該集團11人，主嫌柯姓男子移送後檢方聲押獲准。

高市刑警大隊偵三隊七分隊調查，去年中接獲線報柯姓男子（21歲，毒品、毀損等前科）在岡山地區涉嫌組織經營地下錢莊、暴力圍事集團，平日以放款重利為經濟來源，透過網路LINE、微信通訊軟體傳送借貸訊息，若對方不還款，就以潑漆、恐嚇暴力討債，甚至受他人所託參與圍事，替然砸車報復。

警方調查，去年9月三民一分局盤查交通違規案件，柯的小弟蔡姓男子騎車安全帽帶沒有扣，警方當時在蔡身上發現兩枚子彈，蔡供出子彈是柯姓男子所有，之後警方搜出M 4突擊衝鋒槍。

警方調查，柯疑似不滿蔡供出子彈是他的，率眾尋仇將蔡打傷；警方也查出，有男子跟柯借款2萬元，要對方連本帶利一個月要還款3萬2千元，對方遲不還款，竟憤而率眾到對方家中潑紅漆寫著「欠錢還錢」，竟還拍照留念比讚。

警方本月1日持搜索票前往柯家埋伏，趁柯母返家開門之際時，一湧而上，發現柯在房間內打電玩，隨後將柯上銬逮捕，柯母目睹兒子被警方上銬逮捕，難過流淚相當失望走進房間。

警方出動特勤警力支援，將柯帶離社區大樓時，也引起社區住戶的注意；警方同時也兵分多路，逮捕其他涉案對象曹姓男子（24歲、公共危險等前科）、蔣姓男子（22歲，詐欺、偽造文書等前科）等11人，其中4人少年，警詢後依違反組織犯罪條例、傷害、恐嚇等罪嫌移送檢方偵辦，柯經檢方聲押獲准。

警方搜出本票、借據、電擊棒、模型槍等物品。記者劉星君／攝影
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警方在曹姓男子車上搜出模型槍。記者劉星君／翻攝
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警方將柯姓男子（中）等人移送檢方偵辦。記者劉星君／翻攝
警方將柯姓男子（中）等人移送檢方偵辦。記者劉星君／翻攝
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對方遲不還款，柯姓男子率眾就到人家中潑紅漆，寫下「欠錢還錢」，竟還拍照比讚，也留...
對方遲不還款，柯姓男子率眾就到人家中潑紅漆，寫下「欠錢還錢」，竟還拍照比讚，也留下紀錄。記者劉星君／翻攝
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柯姓男子被警方逮捕，一旁母親（右）掩面哭泣，相當失望難過。記者劉星君／翻攝
柯姓男子被警方逮捕，一旁母親（右）掩面哭泣，相當失望難過。記者劉星君／翻攝
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對方遲不還款，柯姓男子率眾就到人家中潑紅漆，寫下「欠錢還錢」，竟還拍照比讚，也留...
對方遲不還款，柯姓男子率眾就到人家中潑紅漆，寫下「欠錢還錢」，竟還拍照比讚，也留下紀錄。記者劉星君／翻攝
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柯姓男子（中）被警方從社區大樓帶出時，因為特勤警力重裝，引起住戶駐足圍觀議論紛紛...
柯姓男子（中）被警方從社區大樓帶出時，因為特勤警力重裝，引起住戶駐足圍觀議論紛紛。記者劉星君／翻攝
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地下錢莊恐嚇交通違規
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