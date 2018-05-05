高雄夜店DJ吸大麻 警破彰化大麻工廠逮三人

2018-05-05 11:42 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



高雄市警局去年9月間查獲某夜店DJ涉嫌種植大麻，警方追查大麻種子來源，發現涉案的網友以「Alis friend（阿里的朋友）」為化名販售大麻種子，高雄市警局、台中市警局與刑事局合組專案小組，鎖定涉案林姓男子等3人，在彰化市租賃鐵皮工廠種植大麻，檢警2日持搜索票，逮捕涉案林等三人到案，查獲大麻活株、成品、種植器材等贓證物，全案警詢後依毒品罪嫌移送，林遭檢方聲押獲准。

台中市警局第五警分局、台中市刑大偵五隊、高雄市三民二分局、刑事局第八大隊一隊合組專案小組，針對去年9月間，高雄市夜店DJ種植大麻案，繼續向上溯源，查出該DJ種植的大麻種子一部分來自網路暱稱為「Alis friend（阿里的朋友）」的網友，該網友在中部地區。

警方展開追查，發現彰化市林姓男子（33歲）涉嫌重大，全案報請高雄地檢署檢察官李怡增指揮後，2日持搜索票前往彰化市磚窯路鐵皮屋，查獲林及林姓（37歲）、朱姓男子（31歲）等三人，查獲大麻活株33株、乾燥大麻葉成品14公克、培養土、生長燈具、電子磅秤、夾鏈袋、照明設備等贓證物。

警方調查，林從國外網站購得大麻種子後，自行研究種植大麻方法，製作成大麻栽種筆記，並購買植物培養土、植物生長燈具等器材，在彰化市磚窯路承租鐵皮屋內種植大麻，種植的大麻經乾燥後，以每10公克6800元的代價，販賣給高雄市下游毒販或夜店圖利，已獲利數十萬元。