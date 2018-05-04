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逆向、闖紅燈再衝向總統府！恍惚男：我被追殺！

2018-05-04 20:40聯合報 記者蕭雅娟╱即時報導

今下午總統府水泥花台前突然停了一輛黑色BMW轎車，駕駛吳姓男子企圖衝撞總統府，他向府前駐守的憲兵說「要找蔡英文陳情！」，原來他在不到一小時前，在金山南路逆向行駛、又在濟南路闖紅燈，遭警察開單。今晚8時許，他稱身體不舒服拒絕夜間訊問，警方將他送往偵查隊，他情緒火爆說「我被追殺！」

警方調查，今下午2時許，吳男開車行駛在金山南路西側，但是「一路逆向」，忠孝東路派出所警員見狀上前尾隨，吳男逆向後轉進濟南路，再度違規闖紅燈，遭警方攔下盤查。

吳男神情慌張向警察說，「有人要殺我！」，才會開快車逃離。處理員警對吳說，「我是警察，誰要殺人，你跟我說啊，可以幫你！」，但吳男語意不清，交代不清楚對象，疑似有被害幻想症或是產生幻覺，最後警方依法開單讓男子離去。

時間過不要1小時，吳男開車行經凱道，這次目標鎖定總統府，直接開車衝向總統府，最後停在水泥花台前，他大聲的說「要找蔡英文，受到迫害要陳情！」，遭現場憲兵拉下車壓制。

中正一分局介壽派出所警員到場後，從吳男身上搜出1小包安非他命毒品約0.77公克，警方見他神情恍惚、精神狀態不穩，說詞反覆，不排除「毒駕」，才會有此離譜行為。

從事汽車打蠟的吳男晚間稱身體不舒服，拒絕夜間訊問，警方將他送往偵查隊時，他突然情緒激動說「毒品我認！我被追殺！警察叫我認毒啊！」，預計明天中午依照毒品危害防制條例將人移送北檢偵辦。

吳姓男子駕車企圖衝撞總統府，晚上被送到偵查隊時說：「我被追殺！」記者蕭雅娟／攝影
吳姓男子駕車企圖衝撞總統府，晚上被送到偵查隊時說：「我被追殺！」記者蕭雅娟／攝影
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