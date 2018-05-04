影／熟女深信英國網友受困 要匯款解圍 員警阻受騙

2018-05-04 16:19 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



跨國詐騙手法再翻新，國立大學外文系畢業的鄭姓熟女要匯3500美金、近12萬台幣到馬來西亞「幫受困海關的經商好友解圍」，銀行員認為遭詐騙，通報員警阻止，但她一直不接受，後來警方發現她已婚，急中生智要求通知丈夫來銀行確認，她才悻悻然離去。警方表示，受困海關匯錢不太可能解決，呼籲民眾千萬別再受騙。

聯合國將軍、美國軍醫受困戰場的詐騙手法最近已不太管用，台南地區已少有人再受騙，不過昨天一名英語流利、曾任英語教師的已婚女子，到台南京城銀行要匯款3500美元給「經商的英國好友」，銀行行員察覺有異，立即報警前來阻止。

市警三分局安順派出所巡佐李明杰、警員郭仁德勸鄭女不要受騙，不過她非常有自信，強調不可能受騙，對方是在網路上認識的英國商人，不時搭機全球到處飛，傳給她停留各地的照片、兩人無所不談。

她表示，這名英國友人說要寄古董、字畫及相當50萬元台幣現金給她，如果要騙她，怎麼會要寄貴重物品與現金給她呢? 對方是因為寄給她的物品與現金在馬來西亞轉運時未報值遭海關查扣，必須匯3500美元到指定帳戶，才能通關，沒理由騙她，她也只是要幫好朋友小忙。

鄭女除了拿出手機雙方聊天畫面、對方寄來的照片，還自稱曾到英國找過這名商人，絕對沒有問題；員警不相信只能提醒她貨物如果出問題卡關，貨主須到場處理，不可能只須匯錢到指定帳戶就能解凍，鄭女還是不接受，員警眼見無法阻止，要求鄭女請丈夫到場確認匯款無誤，鄭女拒絕離開銀行。

警方表示，鄭女應該是遇上詐騙集團，苦勸仍不接受，也只能想辦法阻止，不過若鄭女仍無法想通，還是可能到其他銀行匯款，如果銀行行員不夠警覺或熱心，很可能還是會受騙。