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被強索保護費 店家不從慘遭砸

2018-05-04 14:41聯合報 記者郭宣彣╱即時報導

「風飛砂幫風北會」涉嫌吸收未成年少年入會，向娃娃機等店家索取保護費，如果店家不從，就持木棍砸店，持槍恐嚇營造業者，甚至在湖口私娼寮圍事。檢警緝捕以22歲的梁姓主嫌等18人到案，其中10人為少年，全案依組織犯罪等罪嫌送辦後，法院裁定梁嫌等9人羈押獲准。

竹北警分局表示，「風飛砂幫風北會」已被多次提報治平對象，卻在去年8月交保後仍不改惡習，梁姓主嫌大量吸收中輟生，並在新竹地區喬事鬥毆。同年12月，「風飛砂幫風北會」看中營造利益，涉嫌在竹北市持槍向營造業恐嚇，希望能介入分得一杯羹。

警方調查，今年3月，梁嫌等人帶少年成員，在竹北轄內娃娃機店、越南小吃店索取保護費，有店家不願意，就會被破壞機台、或店家營業處所，已有至少7間被害店家。今年，4月甚至到疑從事色情業的越南女子租屋處，直接踹門侵入搜括財物，清查至少有3名被害人；其成員也在湖口鄉榮光路私娼寮圍事，許姓等3人上月並涉嫌圍毆一名現役軍人。

全案經報請新竹地檢署檢察官指揮偵辦，經4個多月蒐證，鎖定24名共犯，其中未成年高達12人。同時，指揮刑事局第四大隊第一隊、縣警局刑大及竹北警分局等動員77名警力，同步執行掃蕩、搜索、拘提，逮捕梁嫌等8人及少年10人到案，查扣西瓜刀等做案工具，以及本票、借據、讓渡書、毒品、失竊汽牌等。

竹北分局長李憲蒼表示，將持續加強「打詐、緝毒、掃黑」專案工作，並打擊不法色情。

店家慘遭砸店。記者郭宣彣／翻攝
店家慘遭砸店。記者郭宣彣／翻攝
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新竹縣竹北警方「風飛砂幫風北會」成員，緝捕22歲的梁姓主嫌等18人到案，其中10...
新竹縣竹北警方「風飛砂幫風北會」成員，緝捕22歲的梁姓主嫌等18人到案，其中10人為少年。記者郭宣彣／翻攝
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店家慘遭砸店。記者郭宣彣／翻攝
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