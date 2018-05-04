假辦健康講座吸金2.4億騙1700人 集團18人遭起訴

2018-05-04 11:43 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



莊姓男子為首的吸金集團，以辦講座為名，假借贈送米、油等小禮物，招攬大批年長者加入會員，再以寄放10萬元、半年可拿6千元利息為誘餌，涉及在全台非法吸金，短短半年吸金2億4千萬元，被害者多達逾1700人。全案今偵結，花蓮地檢署以涉犯組織犯罪條例、銀行法等，起訴18名集團成員。

花蓮地檢署去年獲報花蓮地區「美麗人生健康講座」，以贈送油、鹽、醬油、麵和米粉等小禮品招攬會員，疑涉不法，成立專案小組布線偵查多時，今年1月動員全台10縣市、160餘名員警，兵分多路同步搜索，將莊姓主嫌在內的18名集團成員拘提到案，還查扣電腦、150萬元各國貨幣等證物。

經過近4個月偵辦，全案今天起訴。花蓮地檢署主任檢察官王怡仁表示，這個集團以身兼美麗人生整合行銷等多家公司負責人的莊姓男子為首，涉嫌從去年起，在花蓮、台東、高雄等10個縣市設立分店，以舉行健康講座為餌，再向參與講座者表示寄放10萬元，每半年就可領得利息6千元，換算年息約12％。

檢方查出，這個集團從去年6月間至12月12日止，非法吸金2億4361萬元，受害者1775人。吸收的龐大資金，被集團成員用來買名車、到澳門賭博等大肆揮霍。

王怡仁指出，美麗人生集團旗下公司，都不是銀行法組織登記經營銀行業務的機構 ，不得經營收受存款業務，卻涉嫌向大眾收受款或吸收資金，因此全案以銀行法、組織犯罪起訴。