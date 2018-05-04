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小燈泡命案審理 死者父母首度出庭

2018-05-04 11:36聯合報系攝影中心 記者曾吉松╱即時報導

高院上午審理小燈泡命案，死者母親王婉諭與先生劉大經首度出庭，庭後感謝高院給予這樣的機會，可以理解高院的用心，也請法院考量被害人的心情。

高院上午審理小燈泡命案，死者母親王婉諭與先生劉大經首度出庭，庭後感謝高院給予這樣...
高院上午審理小燈泡命案，死者母親王婉諭與先生劉大經首度出庭，庭後感謝高院給予這樣的機會，可以理解高院的用心，也請法院考量被害人的心情。記者曾吉松／攝影
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高院上午審理小燈泡命案，死者母親王婉諭與先生劉大經首度出庭，庭後感謝高院給予這樣的機會，可以理解高院的用心，也請法院考量被害人的心情。記者曾吉松／攝影
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高院上午審理小燈泡命案，死者母親王婉諭與先生劉大經首度出庭，庭後感謝高院給予這樣的機會，可以理解高院的用心，也請法院考量被害人的心情。記者曾吉松／攝影
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命案小燈泡
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