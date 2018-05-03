影／真善美非法吸金另起爐灶被害人「抓交替」慘賠千萬

2018-05-03 14:58 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



高市刑警大隊偵四隊4年前偵辦「真善美聯誼會吸金案」吸金高達17億超過1600人受害，高等法院高雄分院分別判處10年到2年不等有期徒刑；未料，聯誼會竟又重起爐灶，高市刑警大隊今年初接獲7名被害人委請律師提告，警方調查，主嫌柯姓女子曾是真善美聯誼會成員之一，警詢後依銀行法、詐欺罪移送檢方偵辦，柯女聲押獲准，其他共犯9人3萬到10萬元交保。警方清查，7名被害人遭詐騙3335萬元，其中林女損失高達1600萬元。

高市刑警大隊偵四隊調查，今年1月接獲林女等7人報案遭詐騙，指柯姓女子（55歲，銀行法前科）成立「安利、富麗互助聯誼會」以合會詐騙3335萬，該聯誼會宣稱將會員繳納會款，假投資到長青社區、放款事業、生機飲食及在花蓮農民契作生產健康米等方式招攬會員，誇大聯誼會投資事業前景看好，獲利極佳，誘使被害人入會。

警方清查，主嫌柯女是2014年偵辦「真善美聯誼會吸金案」的成員之一，柯女因違反銀行法，法院判處2年6月；警方調查，2014年8月偵破「真善美聯誼會吸金案」，同年10月柯女等人重起爐灶，成立「安利聯誼互助會」，向原真善美受害會員遊說，若要領回在真善美所繳會款，必須招收原會數1.3倍才可領取，有些會員招收新會員被「抓加替」。

警方調查，有原會員為要取回之前的會款竟還加碼投入；該聯誼會對外稱符合民法709條規定；甚至還在同年（2014）12月申請設立協會，佯稱協助國內貧困兒童、青少年就學等，藉此大舉招攬不特定人加入安利聯誼會，繳入費200元，可以成為會員，以「合法掩護非法」模式招攬會員，有百餘會員加入。

警方調查，柯女負責聯誼會制度設計、業務運作與資金控管，由李女（40歲，電子遊戲前科）等人擔任會首，利用宣傳文宣、舉辦餐會、旅遊等透過會員介紹等分工方式，招攬會員，投資7800元可獲取2200元高額利率（年利率264%）。2016年1月，該聯誼會因無法再支付高額利率再另外成立「富麗聯誼會」，將標金降低到1600元，繼續招攬會員入會。

警方持檢方搜索票上周行動，到安利、富麗聯誼會總部與其他會館等12處，帶回柯女等10人，10人幾乎都與真善美案有關，有的是妻子涉真善美案，先生安利幹部等，初步清查被害人逾200人，詐騙金額高達1億元。