宜蘭裸男「殺豬之姿」隨機砍人 老父在家睡覺渾然不知

2018-05-03 00:21 聯合報 記者 聯合報 記者 張芮瑜 ╱即時報導



宜蘭縣羅東鎮2日晚間8時許驚傳一名疑似精神障礙男子，在路上隨機砍人事件，警方表示，該林姓男子26歲，戶籍在高雄但與父同居租屋在羅東，家距離案發地僅數百公尺遠，案發時，老父在家中睡覺，渾然不知兒子闖下大禍，直到警方找上門將他叫醒，他才知悉。

林姓男子在街上隨機砍人，最後被壓制在地。記者張芮瑜／翻攝 分享 facebook

該名男子先是衝進彩券行揮刀，隨後又進入隔壁的網咖和100公尺外的咖啡店，原以為只有店中顧客等3人受害，不過後來調閱周邊監視器和民眾提供的行車紀錄器後，才發現男子在衝出彩券行後，一度揮刀砍向路過的一對機車騎士和乘客，手段兇殘，幾乎是以「殺豬之姿」砍殺，幸兩人逃的快，僅有跌倒擦傷，並未送醫。

羅東鬧區暗巷傳出隨機砍人，羅東鎮民人心惶惶，警方逮獲嫌犯後先送醫救治，晚間近10時許已押至分局。羅東警分局晚間11點受訪表示，第一時間已通知衛生局派員到場鑑定有無精神疾病，有的話會請衛生局收容，若無將於3日移送宜蘭地檢署。

警方也表示，初步判斷男子心情不佳，才會上街脫衣砍人，過去有妨害公務和酒駕前科，警也轉述其父說法表示，曾帶兒子就醫診斷有關疾病，不過警方並未查獲男子的身心障礙手冊，衛生局也並沒有其資料列冊。 宜蘭裸男「殺豬之姿」隨機砍人 老父在家睡覺渾然不知 分享 facebook 林姓男子持菜刀隨機砍人，幾乎是殺豬之姿。記者羅建旺／攝影 分享 facebook

【中央社宜蘭3日電】

宜蘭縣羅東鎮27歲林姓男子昨天晚間疑似心情不佳，全身赤裸手持菜刀闖進中山路4段附近店家，隨機砍傷2男1女後遭制伏，警方現已將林男帶回警局偵辦。

據目擊者指出，林男晚間8時許全身赤裸手持菜刀先到彩券行砍殺顧客不成，又朝店內陳姓女員工追砍，幸虧陳女僅衣服遭劃破。林男隨後又闖進隔壁的網咖店，朝26歲蔡姓女店員追砍，蔡女閃避不及，頭部、手臂等處遭砍傷。

店內顧客陳男見狀隨即拿起滅火器向林男噴灑，但也遭林男砍了2刀。林男接著又跑到100公尺外的咖啡店，遭另一名43歲陳男徒手制止，過程中陳男後腦也遭砍傷。警方獲報趕抵現場，在警民合作下將林男壓制在地。

消防局現已將3名傷者分別送往聖母醫院及博愛醫院治療。林男則右臀部、右大腿內側及後側受輕傷，經縫合後已由警員帶回偵辦。

羅東警分局副分局長陳振亮受訪指出，有妨害公務和酒駕前科的林男，平日與父親同住在犯案地點數百公尺處，晚間疑似心情不佳脫光衣服持菜刀砍傷3位民眾。林男被逮時沒有吸毒也未喝酒，目前也無服用任何藥物。不過林父提到曾帶兒子到醫院就診，至於是否領有身心障礙手冊，仍有待進一步查證。