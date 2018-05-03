親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
敬鵬桃園廠惡火
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

宜蘭裸男「殺豬之姿」隨機砍人 老父在家睡覺渾然不知

2018-05-03 00:21聯合報 記者張芮瑜╱即時報導

宜蘭縣羅東鎮2日晚間8時許驚傳一名疑似精神障礙男子，在路上隨機砍人事件，警方表示，該林姓男子26歲，戶籍在高雄但與父同居租屋在羅東，家距離案發地僅數百公尺遠，案發時，老父在家中睡覺，渾然不知兒子闖下大禍，直到警方找上門將他叫醒，他才知悉。

林姓男子在街上隨機砍人，最後被壓制在地。記者張芮瑜／翻攝
林姓男子在街上隨機砍人，最後被壓制在地。記者張芮瑜／翻攝
分享

該名男子先是衝進彩券行揮刀，隨後又進入隔壁的網咖和100公尺外的咖啡店，原以為只有店中顧客等3人受害，不過後來調閱周邊監視器和民眾提供的行車紀錄器後，才發現男子在衝出彩券行後，一度揮刀砍向路過的一對機車騎士和乘客，手段兇殘，幾乎是以「殺豬之姿」砍殺，幸兩人逃的快，僅有跌倒擦傷，並未送醫。

羅東鬧區暗巷傳出隨機砍人，羅東鎮民人心惶惶，警方逮獲嫌犯後先送醫救治，晚間近10時許已押至分局。羅東警分局晚間11點受訪表示，第一時間已通知衛生局派員到場鑑定有無精神疾病，有的話會請衛生局收容，若無將於3日移送宜蘭地檢署。

警方也表示，初步判斷男子心情不佳，才會上街脫衣砍人，過去有妨害公務和酒駕前科，警也轉述其父說法表示，曾帶兒子就醫診斷有關疾病，不過警方並未查獲男子的身心障礙手冊，衛生局也並沒有其資料列冊。

宜蘭裸男「殺豬之姿」隨機砍人 老父在家睡覺渾然不知
宜蘭裸男「殺豬之姿」隨機砍人 老父在家睡覺渾然不知
分享
林姓男子持菜刀隨機砍人，幾乎是殺豬之姿。記者羅建旺／攝影
林姓男子持菜刀隨機砍人，幾乎是殺豬之姿。記者羅建旺／攝影
分享

【中央社宜蘭3日電】

宜蘭縣羅東鎮27歲林姓男子昨天晚間疑似心情不佳，全身赤裸手持菜刀闖進中山路4段附近店家，隨機砍傷2男1女後遭制伏，警方現已將林男帶回警局偵辦。

據目擊者指出，林男晚間8時許全身赤裸手持菜刀先到彩券行砍殺顧客不成，又朝店內陳姓女員工追砍，幸虧陳女僅衣服遭劃破。林男隨後又闖進隔壁的網咖店，朝26歲蔡姓女店員追砍，蔡女閃避不及，頭部、手臂等處遭砍傷。

店內顧客陳男見狀隨即拿起滅火器向林男噴灑，但也遭林男砍了2刀。林男接著又跑到100公尺外的咖啡店，遭另一名43歲陳男徒手制止，過程中陳男後腦也遭砍傷。警方獲報趕抵現場，在警民合作下將林男壓制在地。

消防局現已將3名傷者分別送往聖母醫院及博愛醫院治療。林男則右臀部、右大腿內側及後側受輕傷，經縫合後已由警員帶回偵辦。

羅東警分局副分局長陳振亮受訪指出，有妨害公務和酒駕前科的林男，平日與父親同住在犯案地點數百公尺處，晚間疑似心情不佳脫光衣服持菜刀砍傷3位民眾。林男被逮時沒有吸毒也未喝酒，目前也無服用任何藥物。不過林父提到曾帶兒子到醫院就診，至於是否領有身心障礙手冊，仍有待進一步查證。

彩券行妨害公務

相關新聞

宜蘭驚傳半裸男持刀隨機砍3人 遭警民合力壓制

2018-05-02 21:51

政大學區巷弄驚傳巨響！惡男開槍示威 警全力追緝

2018-05-02 20:42

宜蘭全裸男闖店揮刀亂砍 畫面曝光

2018-05-02 22:43

72小時內持毒被逮2次 毒蟲怒吼「不在永康拉K了」　

2018-05-02 20:06

通緝犯遇警圍捕持槍自轟 疑因持有大量毒品、槍毒

2018-05-02 19:53

當鋪放高利貸暴力討債 台南警方瓦解組織逮捕9人　　　 　　

2018-05-02 19:38

狂男不滿訂車款式不符還要履約 乾脆開車撞店面

2018-05-02 19:09

離奇！男子雙手遭反捆 陳屍捷運站停車場

2018-05-02 18:39

酒後拿刀割斷妻子氣管 包租公稱「忘記了」判賠482萬元

2018-05-02 17:56

影／女辯稱吸毒可減肥 安毒、吸食器塞胸罩露餡

2018-05-02 17:55

媒體爆檢方用天眼系統 北檢：未曾聽聞

2018-05-02 17:46

逃家少女不滿遭小男友媽媽呼巴掌 撂人打群架

2018-05-02 17:38

花蓮警匪槍戰 男持槍自轟頭部無生命跡象

2018-05-02 16:56

陳詩欣被控家暴 淚訴：我的心好累

2018-05-02 16:41

網路販毒太嚴重了 台中檢警一舉誘捕逮35名藥頭

2018-05-02 16:32

彰化夫妻互砍 讀高中獨生女頓失至親

2018-05-02 15:44

凌虐小弟後悠哉吃薑母鴨 他一句「輸贏啊」慘死

2018-05-02 15:18

奧運金牌女將被丈夫控家暴 陳詩欣：他是自己跌倒的

2018-05-02 15:08

彰化夫妻拿刀互砍 鄰居：常聽到爭吵

2018-05-02 14:48

彰化夫妻拿刀互砍 女不治男重傷

2018-05-02 12:43

承認勒斃老婦但否認性侵 陳嫌：我很後悔

2018-05-02 12:42

臉書網購奶粉75折？ 50餘人被騙走上百萬

2018-05-02 11:46

海陸退役男勒斃老婦 脫褲布疑陣還拿走錢包

2018-05-02 09:49

在校園跌一跤送醫不治 國三生疑似奔跑被樹根絆倒

2018-05-02 07:52

彰化老婦遭脫褲勒斃 海軍陸戰隊退役男涉案落網

2018-05-02 07:35

老婦死在養雞場 故布劫色假象

2018-05-02 00:36

故布疑陣？裸屍老婦包包不翼而飛 不排除財殺

2018-05-01 20:34
看更多

熱門文章

影／小客車鐵軌上進進退退 被普悠瑪撞全都錄

2018-05-02 14:11

被樹根絆倒摔死？同學第一時間說謊 真相是墜樓

2018-05-02 09:44

彰化老婦遭脫褲勒斃 海軍陸戰隊退役男涉案落網

2018-05-02 07:35

奧運金牌女將被丈夫控家暴 陳詩欣：他是自己跌倒的

2018-05-02 15:08

遭鋁棒打！他自衛被判刑還賠200萬 法官：應奪棒

2018-05-02 21:06

國中生墜樓亡 死者母親：不希望造成兒子好友陰影

2018-05-02 12:52

電子花車女郎開到飲料店前 只為了「討債」

2018-05-02 09:47

花蓮警匪槍戰 男持槍自轟頭部無生命跡象

2018-05-02 16:56

鄭文燦砲轟敬鵬：到場慢半拍、不負責任！

2018-05-02 10:34

他在美國吃到坑人雷店 警告台灣旅遊團別來

2018-05-02 13:43

狂男不滿訂車款式不符還要履約 乾脆開車撞店面

2018-05-02 19:09

離婚18年卻難逃家暴 她牛奶摻農藥毒死前夫

2018-05-02 13:14

與時間拔河！敬鵬大火重傷勇消林尉熙 急需A型血小板

2018-05-02 08:52

客運惡司機關上車門 性侵女大學生判重刑

2018-05-02 13:37

處理車禍像玩命 中市領先全台買新設備保警平安

2018-05-02 09:10

凌虐小弟後悠哉吃薑母鴨 他一句「輸贏啊」慘死

2018-05-02 15:18

穿越平交道速度太慢？ 普悠瑪擦撞轎車車尾

2018-05-02 11:15

彰化夫妻互砍 讀高中獨生女頓失至親

2018-05-02 15:44

尼姑也踩踏綠石槽！網友笑：假的，你眼睛業障重

2018-05-02 14:52

疑不滿丈夫碎念 7旬婦人跳嘉南大圳自殺

2018-05-02 16:10

六甲一天2件婦人跳水案 鄉親議論紛紛

2018-05-02 19:52

宜蘭驚傳半裸男持刀隨機砍3人 遭警民合力壓制

2018-05-02 21:51

婚事告吹孩子要不要生？ 女翻臉控未婚夫強暴10幾次

2018-05-02 13:54

在校園跌一跤送醫不治 國三生疑似奔跑被樹根絆倒

2018-05-02 07:52

兒身亡撫恤金3百多萬遭舅盜領 婦控：連吃飯錢都沒了

2018-05-02 13:02

美艷少婦和猛男激戰63回 夫：沒臉見人

2018-05-02 19:54

彰化腳踏車零件工廠疑閃燃 10人輕重傷

2018-05-02 17:46

假香港小鮮肉騙台灣熟女 警霸氣：包中獎就找家人！

2018-05-02 13:22

陳詩欣被控家暴 淚訴：我的心好累

2018-05-02 16:41

離奇！男子雙手遭反捆 陳屍捷運站停車場

2018-05-02 18:39

當鋪放高利貸暴力討債 台南警方瓦解組織逮捕9人　　　 　　

2018-05-02 19:38

伙食不是人吃的？12大當過兵才知道的崩潰時刻

2018-05-02 15:10

搶救林尉熙！ 敬鵬惡火需分批捐A型血小板

2018-05-02 11:25

海陸退役男勒斃老婦 脫褲布疑陣還拿走錢包

2018-05-02 09:49

金門海釣小船出海翻覆 1人救起1人失蹤

2018-05-02 11:51

北投機車行冒大火 黑煙竄出警消搶救中

2018-05-02 11:43

逃家少女不滿遭小男友媽媽呼巴掌 撂人打群架

2018-05-02 17:38

毒鳥人抓到了！ 農民：只是想毒老鼠而已

2018-05-02 09:42

彰化夫妻拿刀互砍 女不治男重傷

2018-05-02 12:43

5消死亡敬鵬火場內部曝光 鐵皮結構幾乎燒塌

2018-05-02 12:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top