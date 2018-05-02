彰化夫妻互砍雙亡 讀高中獨生女頓失雙親

2018-05-02 15:44 聯合報 記者 聯合報 記者 凌筠婷 ╱即時報導



彰化縣埤頭鄉今天上午發生一起命案，起因為夫妻吵架後拿刀砍，44歲王姓女子左頸動脈被砍斷，送醫到院前已無生命跡象，急救30分鐘後不治。王女的丈夫43歲巫姓男子左手腕刀傷見骨，血管斷裂，有生命危險，兩人在今天上午11點左右被送至彰化醫院急救，男子隨後轉送至彰化基督教醫院繼續救治。

埤頭派出所所長林博文表示，去年3月王女曾到派出所指稱丈夫家暴，但當時丈夫是用手推擠妻子，並未造成嚴重傷勢，因此並未申請保護令。今天上午9點多女方同事發現王女未上班，打電話到派出所拜託警方協尋，警方趕到王女家，大門上鎖無人應門，便聯絡其就讀高中的獨生女兒回家開門，卻發現家門從內反鎖，警方破門而入後發現兩人身受重傷躺在樓梯轉角，現場血跡斑斑，在兩人身旁找到一把長約20公分的柴刀。