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彰化夫妻互砍雙亡 讀高中獨生女頓失雙親

2018-05-02 15:44聯合報 記者凌筠婷╱即時報導

彰化縣埤頭鄉今天上午發生一起命案，起因為夫妻吵架後拿刀砍，44歲王姓女子左頸動脈被砍斷，送醫到院前已無生命跡象，急救30分鐘後不治。王女的丈夫43歲巫姓男子左手腕刀傷見骨，血管斷裂，有生命危險，兩人在今天上午11點左右被送至彰化醫院急救，男子隨後轉送至彰化基督教醫院繼續救治。

埤頭派出所所長林博文表示，去年3月王女曾到派出所指稱丈夫家暴，但當時丈夫是用手推擠妻子，並未造成嚴重傷勢，因此並未申請保護令。今天上午9點多女方同事發現王女未上班，打電話到派出所拜託警方協尋，警方趕到王女家，大門上鎖無人應門，便聯絡其就讀高中的獨生女兒回家開門，卻發現家門從內反鎖，警方破門而入後發現兩人身受重傷躺在樓梯轉角，現場血跡斑斑，在兩人身旁找到一把長約20公分的柴刀。

據了解，這對夫妻是溪湖人，來到埤頭租屋居住，住家左右兩戶都是空屋，和附近鄰居不熟，但有鄰居表示常聽到夫妻爭吵。王女的張姓同事表示，王女是巫男的第二任妻子，巫男脾氣不好，王女長得漂亮，在屠宰場工作，和同事之間感情非常好，去年三月巫男就曾經阻撓王女去上班，限制妻子行動，因此同事今天發現王女沒上班，才會緊張報警協尋，但王女絕對沒有外遇可能。目前因巫姓男子仍未脫離險境，夫妻吵架原因與過程仍尚待釐清。

彰化今天上午驚傳夫妻因口角拿刀砍，兩人送至彰化醫院，妻不治夫重傷。記者凌筠婷／翻...
彰化今天上午驚傳夫妻因口角拿刀砍，兩人送至彰化醫院，妻不治夫重傷。記者凌筠婷／翻攝
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彰化今天上午驚傳夫妻因口角拿刀砍，兩人送至彰化醫院，妻不治夫重傷。記者凌筠婷／翻...
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