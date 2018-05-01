彰化老婦被自己褲子離奇勒斃 警不排除他殺

2018-05-01 12:33 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



彰化市73歲邱姓老婦人昨天到大肚溪養雞場餵雞，卻一直沒回家，家人苦尋不著，直到下午才發現陳屍在養雞場的貨櫃屋內，上衣解開，被脫掉的褲子纏繞頸部，不排除有他殺可能。

家屬是破壞貨櫃屋外的鎖頭，才得以進入貨櫃屋，警方懷疑歹徒作案後，將大門反鎖。