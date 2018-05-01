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彰化老婦被自己褲子離奇勒斃 警不排除他殺

2018-05-01 12:33聯合報 記者劉明岩╱即時報導

彰化市73歲邱姓老婦人昨天到大肚溪養雞場餵雞，卻一直沒回家，家人苦尋不著，直到下午才發現陳屍在養雞場的貨櫃屋內，上衣解開，被脫掉的褲子纏繞頸部，不排除有他殺可能。

家屬是破壞貨櫃屋外的鎖頭，才得以進入貨櫃屋，警方懷疑歹徒作案後，將大門反鎖。

由於命案地點十分偏僻，警方正針對地緣關係清查，也不排除是隨機犯案。彰化地檢署檢察官今天會同法醫相驗，決定明天剖驗死因 。

彰化市73歲邱姓老婦人昨天被發現陳屍在大肚溪養雞場的貨櫃屋內，上衣解開，被脫掉的...
彰化市73歲邱姓老婦人昨天被發現陳屍在大肚溪養雞場的貨櫃屋內，上衣解開，被脫掉的褲子纏繞頸部，大門被反鎖，不排除有他殺可能。記者劉明岩／攝影
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彰化市73歲邱姓老婦人昨天被發現陳屍在大肚溪養雞場的貨櫃屋內，上衣解開，被脫掉的...
彰化市73歲邱姓老婦人昨天被發現陳屍在大肚溪養雞場的貨櫃屋內，上衣解開，被脫掉的褲子纏繞頸部，大門被反鎖，不排除有他殺可能。記者劉明岩／攝影
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彰化市73歲邱姓老婦人昨天被發現陳屍在大肚溪養雞場的貨櫃屋內，上衣解開，被脫掉的...
彰化市73歲邱姓老婦人昨天被發現陳屍在大肚溪養雞場的貨櫃屋內，上衣解開，被脫掉的褲子纏繞頸部，大門被反鎖，不排除有他殺可能。記者劉明岩／攝影
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