反年改自焚死諫？或意外? 老榮民全身著火命危

2018-04-30 22:35 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市八德區榮民之家住民68歲胡姓老榮民，今天中午騎機車出外，行經該榮民之家正門圓環前，突然機車轟然起火，整輛機車燃成廢鐵，胡姓老榮民全身起火，90%面積三度灼傷，傷勢嚴重，八德消防隊員將他緊急送到在林口長庚醫院燒燙傷中心急救，仍有生命危險之虞，消防局初步研判胡姓榮民疑似自焚起火，不過警方鑑識調查研判意外居多，案情調查中。

一位認識他的老榮民表示，胡姓老榮民為海軍63年班，也是反軍人年改案成員，他為抗議軍退年改案，身著國旗裝，騎機車到榮家行政大樓前，疑似放倒機車點燃汽油「自焚」死諫，海軍官校校友會前往處理善後。

桃園市消防人員出勤記錄寫為「自焚」，八德消防分隊表示，消防人員據報趕到現場發現，現場機車火勢已被撲滅，胡姓榮民全身上下百分之九十遭到三度灼傷，全身衣物已燒光，榮家醫護人員為他蓋上紗布初步處理，救護車緊急送醫急救，初步研判「自焚」才可能衣物一下燒光，送醫生命危險。

胡姓榮民住在榮家多年，榮家表示他平常有抽煙習慣，並無厭世心理。警方表示，調閱監視器發現胡早上6時30分騎機車加油後返回，到中午12時，他又騎機車出外，但他騎機車到圓環前，突然機車倒下，他起身後才全身著火，現場留有打火機，加上油箱打開，研判胡在加油後，疑似油箱蓋未關緊，機車倒下造成油箱外漏起火，鑑識火是由外往內燒，研判意外起火居多，也不排除自焚，真正起火原因仍待進一步查明。

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