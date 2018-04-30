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受理軍人逃亡案件 橋檢5月1日設專責窗口

2018-04-30 16:02聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

針對轄區發生軍人逃亡案件，橋頭地檢署5月1日起實施「辦理軍人逃亡案件精進作法」，並設置專責聯繫窗口，由調辦檢察事務官的軍法官，建立與部隊、憲兵隊連繫平台，掌握即時資訊，避免延誤辦案時效。

橋檢檢察長王俊力今天說，現階段役齡男子兵役制度轉型為軍事訓練役，有分為一期4個月，或二期（每次2個月），如在學時有研修軍訓課程，經抵減後，役期將少於上開期間，無論係志願役或軍事訓練役，於服役期間，如未及時發布通緝，以當兵役法所規定停止軍人身分要件，很可能造成逃兵於「營外當兵且俸給照領」情形。地檢署在依循刑事訴訟法偵查程序情形下，如能縮短辦理軍人逃亡案件流程，將有效維護司法正義。

王俊力說，結合部隊協尋逃亡人員行政資源，憲兵隊受理此類案件後可減省協尋人力，將心力投注在實際偵查作為，並經檢察官審查符合「軍(司）法警察機關現役軍人逃亡通緝檢核表」，即進行刑事訴訟法第76條逕行拘提，拘提未果時由橋頭地檢署迅速依法發布通緝，大幅提高偵查案件效能。

因應兵役制度已轉型為募兵為主及役男4個月軍事訓練役，橋檢4月19日邀集轄區陸軍第八軍團指揮部、海軍艦隊指揮部、憲兵二○四指揮部、陸軍軍官學校、海軍軍官學校、空軍軍官學校及高雄憲兵隊等單位，在橋檢6樓會議室舉行「研商軍人逃亡案件精進作法會議」。

針對轄區發生軍人逃亡案件，橋頭地檢署舉辦座談會，5月1日起設置專責聯繫窗口，由調...
針對轄區發生軍人逃亡案件，橋頭地檢署舉辦座談會，5月1日起設置專責聯繫窗口，由調辦檢察事務官的軍法官，建立與部隊、憲兵隊連繫平台，掌握即時資訊。圖/橋頭地檢署提供
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軍人憲兵通緝

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