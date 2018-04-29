莽夫不爽與子視訊前妻亂入 載油狂飆200公里要同歸於盡

2018-04-29 00:08 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



王姓男子與妻離婚又因家暴子女由妻子照顧，不料27日晚他在台東與住台南的孩子網路視訊聊天時，疑因不滿劉姓前妻「一再亂入」鏡頭講話酸他，竟失控抓狂，小貨車一路飆車200多公里，從台東載著一大桶汽油到台南要撞開前妻家門同歸於盡。不料車衝不進門內，便下車拿汽油潑前妻，要點火時前妻胞弟發現3人扭打，王嫌又拿小刀刺傷兩人，員警趕到時他被壓倒在地，28日送辦。

43歲王嫌除涉公共危險及傷害罪嫌，被害人劉女已有聲請保護令，王嫌另涉違反家庭暴力防治法，警方移送台南地檢署偵辦，並建請羈押，目前台南地檢署已聲押，地院預計29日早開庭由法官裁決。

市警三分局表示，王嫌與小兩歲妻子育有一子一女，因小孩管教與房屋產權問題經常爭吵，兩年前離婚，劉女去年底聲請家暴令，禁止他靠近家門。

王男離婚後到台東種植檳榔荖葉維生，27日與孩子以網路視訊聊天時，疑因聽到前妻在鏡頭旁言語刺激「叫他去死一死啦」，瞬間失控暴怒，開車衝回台南載了1桶10公升汽油打算同歸於盡。

27日晚王嫌回到住處前等妻子打開電動鐵捲門，門還沒拉開一半就猛踩油門要衝破大門，結果車子卡在門上，他隨即下車向前妻潑灑汽油，並朝自己淋油，拿出打火機時被前妻胞弟及時搶下，3人拉扯扭打時王嫌拿出小刀劃傷前妻左手，她的胞弟右胸也被遭割傷，兩人忍痛將他壓倒在地。