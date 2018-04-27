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不理副連長命令打靶 二兵把步槍放在肚子上挑釁

2018-04-27 14:25聯合報 記者王聖藜╱即時報導

當兵的吳姓男子到靶場進行射擊訓練，不願領槍，被動拿到步槍後，又不依規持槍，副連長下令「把槍持好」，他把槍橫著放在肚子上，被憲兵移送法辦，台北地院審理認為，吳拒絕服從軍令，今天依違反陸海空軍刑法「違抗命令罪」判吳有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。可上訴。

吳姓男子去年2月8日入伍，在台中市成功嶺營區的陸軍部隊擔任二兵。去年3月2日上午8 時40分，全連到營區靶場進行實彈射擊訓練，值星官多次點呼吳，吳才出列領槍，不過，他領槍後，又不依值星官的指令將槍持好。

鄭姓副連長接獲通報後出面處理，先下達「把槍持好」、「回到座位、站好」2道軍事命令，吳卻四處張望，還把步槍橫著拿放在腹部；副連長再下「把槍交給鄰兵，並坐到位置上」第3道命令，吳仍然不為所動；鄭接著繼續下第4道命令「如果不交槍給鄰兵，那我就自己拿槍了」，吳依舊不理不睬。

之後，鄭下了第5道命令「把槍交給我」，出手要拿走吳的步槍，吳堅持不放手，拒絕交槍，過程中，與吳同梯的蔡姓等3名士兵協助鄭副連長想拿下吳手上步槍，吳不配合，揮右拳擊中蔡姓士兵的左眼，之後被移送憲兵隊偵處，再移送台北地檢署偵查，檢方依陸海空軍刑法抗命罪起訴吳。

法院審理認為，吳無視軍中紀律，對於副連長於實彈射擊訓練課目時所下的5道軍令置若罔聞，拒絕服從，枉顧軍紀常綱，減損幹部領導威信，嚴重危害軍事安全，本應重懲，以彰軍紀，不過，考量吳已坦承犯行，判他有期徒刑4月。

圖為台北地院 ...
圖為台北地院 記者王聖藜/攝影
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