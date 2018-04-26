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快遞「神仙水」毒品闖關 外流恐毒害上萬人

2018-04-26 18:07中央社 桃園機場26日電

航警局日前在遠雄快遞進口專區，發現一批以「包包」名義申報進口的貨物影像有異，經開箱後發現為俗稱「神仙水」的毒品。警方表示，若毒品不慎外流，約毒害1萬5000人次。

航空警察局今天宣布偵破一名有前科的蘇姓男子，涉嫌以快遞方式，從中國大陸進口俗稱神仙水的「伽瑪羥基丁酸」毒品，再利用分裝成小瓶裝在台出售，獲利相當可觀。

航警局與財政部關務署台北關於23日在遠雄快遞進口專區，發現一批以「包包」名義申報進口的貨物影像有異，經開箱查驗後，發現4罐裝有透明液體的容器，檢驗出含有伽瑪羥基丁酸反應。

航警表示，神仙水屬中樞神經抑制劑，被稱為「液態搖頭丸」，因作用快速，不到2分鐘就能讓人昏睡，20分鐘便可讓人昏迷不醒，且神仙水呈現無色無味液態，摻入飲料中喝下，會產生類似酒醉或昏睡、失憶等症狀，也因此常被不法人士使用為約會強暴藥。

航警局刑事警察大隊偵三隊隊長田偉仁表示，全案經警方追蹤，在桃園市逮捕取貨的蘇姓男子，同時在住處起出各式毒品與分裝工具；若這批毒品若不慎外流，約可毒害1萬5000人次，影響甚鉅。

蘇男在接受調查後，被依毒品危害防制條例移送桃園地方法院檢察署偵辦，警方並將擴大追查幕後集團共犯。

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