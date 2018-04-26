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陳抗目的已達…八百壯士暫撤擇日再戰 9人涉妨害公務送辦

海洛因藏DVD再審判無罪 被告：逃亡6年「內心很阿雜」

2018-04-26 14:48聯合報 記者劉星君╱即時報導

屏東縣東港男子林進龍被指控9年前接到友人林金群從菲律賓打越洋電話，托他到碼頭一艘進港漁船上代領3台DVD，因為機台內夾藏近6公斤的海洛因磚，林進龍被捲入走私毒品判刑18年定讞；林進龍不甘受冤屈，逃亡5年，去年透過冤獄平反協會協助聲請再審獲准，高雄高分院今上午判林進龍無罪，全案仍可上訴。

林進龍在2012年判處18年有期徒刑後，林進龍展開逃亡，高雄高分院准予再審後，撤銷通緝；林進龍受訪說「我很不願意進去關，我就是沒有做」，他說，這段期間「人家看電視，我是看監視器，過著驚嚇日子」。這幾年在外面流浪，內心很「阿雜」（閩南語煩悶的意思），也有想說不如跳樓，後來又想，萬一真的跳樓死了，子孫都會流傳，是不是真的運毒自殺，才提出勇氣到現在，「感謝正義法官大人，給我機會，讓我再審，還我清白，未來繼續打拚，一步一步重新開始事業」。

全案在2009年5月發生，刑事局偵八隊偵破漁船走私毒品，菲國台商林金群與男子謝龍宗夥同綽號「阿超」男子，將在菲律賓購買近6公斤海洛因磚16塊夾藏3台DVD內，封箱後在其上書寫「林進龍XXXXX轉交阿鳳XXXXXX」，再將紙箱托給前往菲國卸漁獲的「得利10號」船長陳火盛載回台灣。漁船進港後林進龍接到通知，叫兒子到碼頭取回紙箱，再聯絡謝龍宗妻子趙鳳珠到來家裡取貨，當場被埋伏警方逮捕。檢方偵查後依運輸一級毒品重罪起訴林進龍等4人。

高雄高分院再審後改判無罪理由，再審提出新事證。判決指出，海洛因運輸來台，由林金群負責，林金群當時因案詐欺案關押在菲律賓監獄，未能返台，合議庭審理，林金群到庭證稱「麻煩林進龍幫忙代為領取DVD機台紙箱，沒有將紙箱內藏有海洛因告訴林進龍」合議庭採信其證詞。

判決指出，再審提出2009年5月通聯紀錄，林進龍在2009年5月18日林金群將毒品交給陳火盛，漁船載回台，才開始接到林金群來電，在此之前，未發現林進龍與林金群或其他共犯有聯絡，若共犯曾謀議運毒，理當在犯罪期間聯絡頻繁。

判決指出，林進龍接獲陳火盛通知船隻入港，不是自己前往領取，而是指示兒子領取，領回後，任意放屋外，若知道內藏海洛因，理應自己領取並放屋內隱密處特別保管才合理。

合議庭認為，林進龍與林金群是認識40年的朋友，對於突然來電拿DVD機台轉交他人修理，本於朋友間信任，也未曾聽聞其有毒品前科，認為是舉手之勞才答應，不能就此論定林進龍應具有一定警覺程度，可懷疑DVD紙箱內藏毒品。

林進龍（左）在2012年判處18年有期徒刑，林展開逃亡，高雄高分院准予再審後，撤...
林進龍（左）在2012年判處18年有期徒刑，林展開逃亡，高雄高分院准予再審後，撤銷通緝；林進龍說，這段期間「人家看電視，我是看監視器，過著驚嚇日子」，「感謝正義法官大人，給我機會，讓我再審，還我清白，未來繼續打拚，一步一步重新開始事業」。記者劉星君／攝影
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林進龍（左，白衣者）獲判無罪，感謝冤獄平反協會的一路幫忙。記者劉星君／攝影
林進龍（左，白衣者）獲判無罪，感謝冤獄平反協會的一路幫忙。記者劉星君／攝影
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林進龍（中，白衣者）獲判無罪。記者劉星君／攝影
林進龍（中，白衣者）獲判無罪。記者劉星君／攝影
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毒品菲律賓
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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