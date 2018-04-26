老漁船走私8億元安非他命 海巡艦艇及時攔截

2018-04-26 12:55 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



海巡署根據緝毒情資，19日由3千噸級宜蘭艦在太平島海域，攔到屏東鹽埔籍漁船義守號涉嫌走私35大袋安非他命，緝捕過程義守號甚至故意卸除燃油、鑿艙進水企圖湮滅證據，昨天仍被押返台北港清點數量，共計查獲831.8公斤，市價約8億元。

海巡署北部地區巡防局新竹查緝隊副隊長王需楓指出，76噸級單拖網遠洋漁船義守號船隻老舊，曾在海上故障請求海巡船艇救援，當時即發現船上沒有漁獲，漁具也不符合作業需求。

經長期監控，並掌握情資顯示該船可能走私毒品，報請新竹地檢署檢察官翁貫育指揮，與新竹市警局刑警大隊合作專案偵查。

本月8日義守號從高雄興達漁港出發，預計前往南沙海域作業，海巡署便密切監控，期間發現該船關閉GPS訊息逃避定位，專案小組隨即調派正在南沙海域護漁的宜蘭艦展開搜索，在茫茫大海撈針，順利於19日上午6時許在距離台灣1800多公里遠的太平島西北方海域實施攔截。

海巡人員登檢搜索，在廚房地板下方密艙發現35個飼料麻布袋裝滿安非他命，

義守號船員卻企圖鑿艙進水湮滅證據、卸除燃油破壞動力不想被押回台灣，最後被順利制止，昨天將61歲曾姓船長、59歲李姓和58歲陳姓船員、26歲印尼漁工班尼與義守號一併押返台北港。