親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國道警執勤3死
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

動保警察有譜？公共參與平台是萬靈丹？

老漁船走私8億元安非他命 海巡艦艇及時攔截

2018-04-26 12:55聯合報 記者林昭彰╱即時報導

海巡署根據緝毒情資，19日由3千噸級宜蘭艦在太平島海域，攔到屏東鹽埔籍漁船義守號涉嫌走私35大袋安非他命，緝捕過程義守號甚至故意卸除燃油、鑿艙進水企圖湮滅證據，昨天仍被押返台北港清點數量，共計查獲831.8公斤，市價約8億元。

海巡署北部地區巡防局新竹查緝隊副隊長王需楓指出，76噸級單拖網遠洋漁船義守號船隻老舊，曾在海上故障請求海巡船艇救援，當時即發現船上沒有漁獲，漁具也不符合作業需求。

經長期監控，並掌握情資顯示該船可能走私毒品，報請新竹地檢署檢察官翁貫育指揮，與新竹市警局刑警大隊合作專案偵查。

本月8日義守號從高雄興達漁港出發，預計前往南沙海域作業，海巡署便密切監控，期間發現該船關閉GPS訊息逃避定位，專案小組隨即調派正在南沙海域護漁的宜蘭艦展開搜索，在茫茫大海撈針，順利於19日上午6時許在距離台灣1800多公里遠的太平島西北方海域實施攔截。

海巡人員登檢搜索，在廚房地板下方密艙發現35個飼料麻布袋裝滿安非他命，

義守號船員卻企圖鑿艙進水湮滅證據、卸除燃油破壞動力不想被押回台灣，最後被順利制止，昨天將61歲曾姓船長、59歲李姓和58歲陳姓船員、26歲印尼漁工班尼與義守號一併押返台北港。

曾嫌初步供稱以300萬元代價冒險走私運毒，專案小組將再追查幕後交易貨主，船長等4名嫌犯移送新竹地檢署偵辦。

831.8公斤安非他命分裝在35個飼料麻布袋。 記者林昭彰／攝影
831.8公斤安非他命分裝在35個飼料麻布袋。 記者林昭彰／攝影
分享
安非他命裝在飼料麻布袋藏於漁船密艙被搜出。 記者林昭彰／攝影
安非他命裝在飼料麻布袋藏於漁船密艙被搜出。 記者林昭彰／攝影
分享
屏東鹽埔籍漁船義守號涉嫌走私運毒被海巡署查獲。 記者林昭彰／攝影
屏東鹽埔籍漁船義守號涉嫌走私運毒被海巡署查獲。 記者林昭彰／攝影
分享
海巡署在太平島海域攔截到台灣漁船走私831.8公斤安非他命。 記者林昭彰／攝影
海巡署在太平島海域攔截到台灣漁船走私831.8公斤安非他命。 記者林昭彰／攝影
分享

海巡署走私北港
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

相關新聞

竹南情殺命案 警方動員潛水夫打撈凶嫌

2018-04-26 12:03

影╱移工被販毒集團吸收 以毒養毒賣同鄉警逮7人

2018-04-26 10:08

影／竹南情殺命案 被害印尼籍女子身中十餘刀殞命

2018-04-26 03:32

疑債務無法還清 男子勒斃婦人自首

2018-04-26 03:14

高雄驚傳凶殺案 男子疑為1.5萬元賭債殺死女債主

2018-04-26 02:38

苗栗男子涉嫌殺死印尼籍女友逃逸 警方漏夜在竹縣搜捕

2018-04-26 01:57

司機持刀砍死女友 衝到新竹疑跳水尋短

2018-04-26 01:37

手術費先去醫女友 最後自己左眼瞎

2018-04-26 00:40

疑納骨塔生意糾紛 男子取走客戶資料賺百萬被持槍押走

2018-04-26 00:07

批北檢三中案「球員兼裁判」 馬英九全程緘默

2018-04-25 23:53

馬英九緘默北檢遺憾 馬辦：馬英九才「深感遺憾」

2018-04-25 20:45

恐怖女友嗆聲要縱火 男友不理會竟真動手

2018-04-25 20:33

真愛？他把手術費讓家暴女友住院 自己卻瞎了眼

2018-04-25 18:38

北檢反擊馬英九「球員兼裁判」說

2018-04-25 18:17

三中案遭馬批「球員兼裁判」 北檢傍晚記者會回應

2018-04-25 16:46

越南逃逸移工被抓戴手銬又逃 山區暴斃

2018-04-25 15:48

逃逸外勞破壞警車還襲警 拚被遣返能「免費搭機」

2018-04-25 15:18

毒鴛鴦加油遭盤查 一仆街一露餡雙雙被逮

2018-04-25 15:11

下士退伍前拍軍營送悔過 15軍士官無罪

2018-04-25 15:07

中正大學研究生暴斃 地檢署：擇日解剖

2018-04-25 15:03

三中案 北檢本周2度傳訊馬英九

2018-04-25 14:12

浩鼎案開庭／翁啟惠喊冤：國庫因此收入大增 圖利了誰？

2018-04-25 14:07

聲明全文／馬英九行使緘默權 痛批偵辦「礙難公平！」

2018-04-25 13:58

少年無照開車載朋友下陽明山 失控翻車2重傷3輕傷

2018-04-25 13:54

批北檢辦三中案球員兼裁判 馬英九4小時庭訊全程行使緘默權

2018-04-25 13:48

影／進出監獄10多次 毒販被逮還辯「我是清白的」

2018-04-25 13:46

5年後被同一巡佐逮捕 毒蟲大呼倒楣

2018-04-25 11:49

浩鼎案開庭 翁啟惠發聲明：謀殺中研院長後，台灣又獲得什麼？

2018-04-25 11:21

中正大學研究生暴斃 同學：他前兩天肚子痛

2018-04-25 10:50

影／北檢傳喚馬英九查三中案 不排除當庭對質

2018-04-25 09:56

小孬孬辱他、老學長罵他…第一悲情警分局 4年被迫關門3次

2018-04-25 09:00
看更多

熱門文章

影／肇事駕駛國道警靈前磕頭 家屬泣：能換回人命嗎？

2018-04-25 16:40

回老家四人晚餐 奶奶竟煮16菜1湯嚇壞網友

2018-04-25 13:52

批北檢辦三中案球員兼裁判 馬英九4小時庭訊全程行使緘默權

2018-04-25 13:48

疲勞駕駛釀3死 他直言主因是「台人劣根性」

2018-04-25 16:07

聲明全文／馬英九行使緘默權 痛批偵辦「礙難公平！」

2018-04-25 13:58

苗栗男子涉嫌殺死印尼籍女友逃逸 警方漏夜在竹縣搜捕

2018-04-26 01:57

手術費先去醫女友 最後自己左眼瞎

2018-04-26 00:40

習慣動作？他騎電動車等加油照 惹網友笑翻

2018-04-25 17:33

阿伯捷運上毛筆畫美女 網笑：偷拍神人技

2018-04-25 18:20

基隆廟口附近色狼出沒 偷摸女學生屁股至少3人受害

2018-04-25 13:54

工人阿伯還錢包 一句「對不起我手很髒」失主心疼

2018-04-26 11:17

影／竹南情殺命案 被害印尼籍女子身中十餘刀殞命

2018-04-26 03:32

疑債務無法還清 男子勒斃婦人自首

2018-04-26 03:14

酒駕肇事 男子撞路邊停車又損路燈

2018-04-26 05:30

馬英九緘默北檢遺憾 馬辦：馬英九才「深感遺憾」

2018-04-25 20:45

女看護告僱主性侵 雇主：是她主動但我硬不起來

2018-04-25 14:43

國道2警最後巡禮 同仁淚別

2018-04-25 14:06

朱學恒揭攔檢舉發率須達50% 警：公文為真但未強制

2018-04-25 15:38

首宗廉政官貪汙起訴 恐記兩大過免職

2018-04-25 13:50

三中案遭馬批「球員兼裁判」 北檢傍晚記者會回應

2018-04-25 16:46

航空城老總兒子酒駕撞死人 賠千萬和解今遭判2年徒刑

2018-04-25 15:11

網紅識破詐騙 對方連撥四通電話問「哪裡開始懷疑」

2018-04-25 14:24

被評1星員工得扣薪3000？ 老闆解釋：為了讓客人撤負評

2018-04-26 11:07

茂管處正副主管涉收錢喝花酒檢起訴 地院逆轉皆無罪

2018-04-25 22:31

3兒女均是老婆外遇生的 法官痛批：心態極自私

2018-04-25 15:58

李宗瑞判39年、分屍的判18年？司法量刑準則將建立

2018-04-25 17:53

夫坐牢妻「有需求」 遇小鮮肉一口吞了

2018-04-26 11:28

軍卡兩天三撞 網友：現在是軍卡瘟嗎

2018-04-25 22:14

共諜案維持原判 周泓旭諷：希望A男夜裡睡得好

2018-04-26 12:02

真愛？他把手術費讓家暴女友住院 自己卻瞎了眼

2018-04-25 18:38

軍卡連兩天出車禍 這回撞客運車

2018-04-25 16:19

這裡不是大賣場！警逮社區偷鞋賊868雙堆滿屋

2018-04-25 22:35

司機持刀砍死女友 衝到新竹疑跳水尋短

2018-04-26 01:37

越南逃逸移工被抓戴手銬又逃 山區暴斃

2018-04-25 15:48

翁啟惠：輿論謀殺中研院長 台灣又獲得什麼

2018-04-26 00:08

兩殉職警移靈 上百國道警淚送

2018-04-26 00:22

北檢反擊馬英九「球員兼裁判」說

2018-04-25 18:17

逃逸外勞破壞警車還襲警 拚被遣返能「免費搭機」

2018-04-25 15:18

影╱戀鞋癖男睡鞋堆5年 警：868雙鞋快來認領

2018-04-26 10:35

超時加班 勞動部擬修法提高罰則

2018-04-25 14:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top