影╱毒品藏DVD走私判18年 再審改判無罪

2018-04-26 11:15 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



屏東縣男子林進龍被控在9年前，接到友人林金群從菲律賓打來的越洋電話，托他到碼頭一艘進港漁船上代領3台DVD，因為機台內夾藏近6公斤的海洛因磚，林進龍因走私毒品判刑18年定讞；林進龍不甘遭受冤屈，逃亡5年，去年透過冤獄平反協會協助聲請再審獲准，高雄高分院今上午判林進龍無罪，還他清白，全案仍可上訴。

冤獄反協會理事長葉建廷（右）也是林進龍（左）的辯護律師，獻花給林進龍，獲得自由身。記者劉星君／攝影 分享 facebook

林進龍今在家人、律師與冤獄平反協會陪同下到場聆判，他獲悉獲判無罪後，直說「很感動，很感謝」，感謝有正義的法官大人，還我清白，感謝平反協會的律師們，願意幫我申冤。在場親友，獲悉無罪後，相當感動，抱在一起，歡呼鼓掌。

全案起源在2009年5月，刑事局偵八隊偵破漁船走私毒品案，指菲國台商林金群與男子謝龍宗夥同綽號「阿超」男子，將在菲律賓購買近6公斤海洛因磚16塊夾藏在3台DVD內，封箱後在其上書寫「林進龍XXXXX轉交阿鳳XXXXXX」，再將紙箱托給前往菲國卸漁獲的「得利10號」船長陳火盛載回台灣。漁船進港後林進龍接到通知，叫兒子到碼頭取回紙箱，再聯絡謝龍宗妻子趙鳳珠到來家裡取貨，當場被埋伏監控的警方逮捕。

檢方偵查後依運輸一級毒品重罪起訴林進龍等4人，林金群因滯菲不歸遭通緝。林進龍辯稱與林金群是兒時舊識，但多年未聯絡，案發前幾天他突然接到林金群打電話，稱已委託陳火盛載3台DVD回台灣修理，請他在漁船抵達後向陳領回DVD暫時保管，再依紙箱上電話聯絡「阿鳳」來取件，他也不知道機器內藏有海洛因等。法院不採信林進龍的說詞，2012年判林進龍18年定讞。