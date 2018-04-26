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影／竹南情殺命案 被害印尼籍女子身中十餘刀殞命

2018-04-26 03:32聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

疑遭張姓同居男友以利刃刺死的44歲印尼籍陳姓女子，昨晚在苗栗縣竹南鎮住處被警方發現時已無呼吸心跳，深夜10點多救護人員將她送往頭份市為恭紀念醫院搶救，但仍回天乏術。

據了解，陳姓女子身中多刀，其中背部有4處穿刺傷，另外頸部、手部、下巴及前胸都有傷，全身多達十多處刀傷，這起疑似感情糾紛引發的命案，檢警今天將相驗調查。

警方趕到現場時，在被害女子身旁找到一把類似水果刀、料理刀的利刃，疑似凶刀，已扣案調查中。

被害女子身中十餘刀，警方在現場發現疑似凶刀的水果刀。記者范榮達／翻攝
被害女子身中十餘刀，警方在現場發現疑似凶刀的水果刀。記者范榮達／翻攝
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警方發現被害女子時，她已無呼吸心跳，救護人員仍送醫試圖搶救。記者黃瑞典／翻攝
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警方在命案現場拉起封鎖線。記者范榮達／翻攝
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警方發現被害女子時，她已無呼吸心跳，救護人員仍送醫試圖搶救。記者黃瑞典／翻攝
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命案印尼
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