影／竹南情殺命案 被害印尼籍女子身中十餘刀殞命

2018-04-26 03:32 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



疑遭張姓同居男友以利刃刺死的44歲印尼籍陳姓女子，昨晚在苗栗縣竹南鎮住處被警方發現時已無呼吸心跳，深夜10點多救護人員將她送往頭份市為恭紀念醫院搶救，但仍回天乏術。

據了解，陳姓女子身中多刀，其中背部有4處穿刺傷，另外頸部、手部、下巴及前胸都有傷，全身多達十多處刀傷，這起疑似感情糾紛引發的命案，檢警今天將相驗調查。