疑納骨塔生意糾紛 男子取走客戶資料賺百萬被持槍押走

2018-04-26 00:07 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



從事納骨塔生意的謝姓男子疑似拿走友人公司客戶資料，私下賣出二百多萬元的納骨塔，今天傍晚戴姓男子與他相約談判，卻找來四人持空氣槍將他押上車，一路開往三峽；途中謝氣喘發作，喘不過去，眾人擔心出事，將他送往恩主公醫院，並留下二人在場看守，警方及時趕到，將二人帶回偵辦。

新北市警土城分局指出，26歲謝姓男子今天傍晚與26歲戴姓男子相約在樂利國小前談判，原因疑似是謝拿走戴的公司客戶資料，賣出骨灰罈，賺了二百多萬；兩人見面後，戴聲稱要幫謝解決這件事情，要帶他去三峽找一位金主，要謝隨他上車。

謝跟著戴走到停車位時，突然開來一輛車，有四人下車，並有一人持空氣槍對著謝，要他上車；過程被民眾目擊，覺得可疑，向土城分局報案。當戴與另外四人開著二輛車要將謝帶往三峽時，謝突然氣喘發作，眾人擔心出事，將他送到恩主公醫院，並留下二人看守。

土城分局調閱監視器追查時，也向三峽分局通報，三峽警方到醫院查看，立即將二人帶回，隨後交給土城分局偵查隊；警方要求二人交待共犯身分，深夜一一通知到案說明，全案五名嫌犯均已到案。

醫院確認謝身上並沒有傷勢，氣喘也無大礙，謝剛剛已到土城分局製作筆錄，聲稱有被對方用空氣槍打頭，起因是納骨塔生意的糾紛；警方將再製作五名嫌犯筆錄，全案依妨害自由罪偵辦。