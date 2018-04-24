影╱「海邊」綁毒品搭機飛南韓被逮 台男恐無期徒刑

2018-04-24 14:54 聯合報 記者 聯合報 記者 李奕昕 ╱即時報導



魏姓男子涉嫌將安非他命綁在跨下，搭機走私至南韓，刑事局通報南韓警方，在南韓的機場逮捕他，起獲33公克安毒，他享受不到運毒獲利，最重面臨無期徒刑。

本月20日下午4點多，魏姓男子（31歲）將裝有安非他命的夾鍊袋，以膠帶纏繞於跨下，從桃園國際機場搭機飛往南韓，晚間7點多在南韓釜山機場落地。

刑事局偵三大隊第三隊分析近期運毒案件關聯性，鎖定魏可能走私毒品，起飛後由刑事局國際科駐韓聯絡官通報韓方，魏通關時被南韓警方攔下，拍搜查獲安毒。

去年12月，刑事局在桃園機場查獲出姓男子等4人，從馬來西亞以人體夾帶9.2公斤K他命回台，1周後又在機場查獲王姓男子以咖啡包掩護1公斤K他命，藏放托運行李箱從馬來西亞返台；警方分析入出境等資料，去年魏4度飛往馬來西亞，研判與運毒案有關。

據了解，南韓的安非他命小盤價每公克3萬8千元，高出台灣10餘倍，吸引販毒集團走私；去年10月，南韓警方從1批大陸運往南韓的貨櫃起出8.6公斤安毒，逮捕涉嫌運毒的台籍徐姓男子，另有1名南韓人及1名日本人涉案，該名南韓人疑具日本幫派背景。