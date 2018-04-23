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陸客騎電動自行車不戴帽 車禍命喪恆春半島

2018-04-23 20:01聯合報 記者蔣繼平 ╱即時報導

屏東縣恆春半島今天下午傳出死亡車禍，一名35歲的陸客蘇姓女子未戴安全帽騎乘電動自行車，在縣道200號從滿州往恆春市區行駛途中，疑似遭後方一輛陸團遊覽車57歲李姓司機違規超車導致發生交通事故，送醫後傷重不治死亡。

警方調查，35歲的大陸浙江省籍蘇姓女子今天下午4點08分騎乘電動自行車，未戴安全帽，從滿州往恆春市區方向行駛在屏200線上，與後方同向行駛的遊覽車發生車禍，遊覽車駕駛則為57歲的李姓男子，蘇女送往恆春旅遊醫院急救，但於下午5點30分傷重急救無效宣告死亡。

滿州消防分隊表示，當時趕到現場時正由熱心路人進行CPR急救，雖然接手繼續施予CPR但都沒有恢復生命跡象，身體大部分躺臥在柏油路上，位置在遊覽車右後輪距離1公尺處，地上則有明顯血跡。

警方初步研判，遊覽車疑似超車不當導致蘇女行車失控摔倒，頭部著地傷重不治，已通知死者家屬趕來台灣處理後事。遊覽車司機目前仍在製作筆錄，目前也沒有相關行車紀錄器畫面，肇事原因仍待釐清。遊覽車上的陸客團體已由旅行社另外派車，繼續前往台東旅遊。

警方表示，該路段是單一車道且不能跨越雙黃線，後方不能超車必須緊跟前方車輛，否則會交通違規行為，不過該路段也經常發生車禍事故，呼籲用路人及駕駛注意行車安全並遵守交通規定。

屏200線屏東縣滿州鄉鄉食水路段今天下午發生一起遊覽車與電動自行車的死亡車禍。記...
屏200線屏東縣滿州鄉鄉食水路段今天下午發生一起遊覽車與電動自行車的死亡車禍。記者蔣繼平／翻攝
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陸客騎乘動電自行車未戴安全帽，車禍摔車送醫急救仍傷重不治死亡。記者蔣繼平／翻攝
陸客騎乘動電自行車未戴安全帽，車禍摔車送醫急救仍傷重不治死亡。記者蔣繼平／翻攝
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電動自行車車禍陸客
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