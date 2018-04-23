陸客騎電動自行車不戴帽 車禍命喪恆春半島

2018-04-23 20:01 聯合報 記者 聯合報 記者 蔣繼平 ╱即時報導



屏東縣恆春半島今天下午傳出死亡車禍，一名35歲的陸客蘇姓女子未戴安全帽騎乘電動自行車，在縣道200號從滿州往恆春市區行駛途中，疑似遭後方一輛陸團遊覽車57歲李姓司機違規超車導致發生交通事故，送醫後傷重不治死亡。

警方調查，35歲的大陸浙江省籍蘇姓女子今天下午4點08分騎乘電動自行車，未戴安全帽，從滿州往恆春市區方向行駛在屏200線上，與後方同向行駛的遊覽車發生車禍，遊覽車駕駛則為57歲的李姓男子，蘇女送往恆春旅遊醫院急救，但於下午5點30分傷重急救無效宣告死亡。

滿州消防分隊表示，當時趕到現場時正由熱心路人進行CPR急救，雖然接手繼續施予CPR但都沒有恢復生命跡象，身體大部分躺臥在柏油路上，位置在遊覽車右後輪距離1公尺處，地上則有明顯血跡。

警方初步研判，遊覽車疑似超車不當導致蘇女行車失控摔倒，頭部著地傷重不治，已通知死者家屬趕來台灣處理後事。遊覽車司機目前仍在製作筆錄，目前也沒有相關行車紀錄器畫面，肇事原因仍待釐清。遊覽車上的陸客團體已由旅行社另外派車，繼續前往台東旅遊。