影／慘！國道警方麻豆取締違規車遭撞3死 2名是警員

相關新聞
長照悲歌！照顧病妹壓力大…掐死她後再吞藥2018-04-23 00:30
不堪長照壓力？病姊顧病妹 載回家燒炭2018-04-23 00:31
長照減壓有方！多人輪班顧病患 分擔壓力2018-04-23 00:37
預防長照悲劇！照顧者笑容變少 即是警訊2018-04-23 00:37
向振興醫院丟汽油彈 法官提三大條件讓他8萬元交保2018-04-22 23:12
影／怒「腳踝手術沒做好」 男製汽油彈丟振興醫院2018-04-22 17:04
影／聽到女警要來 女子內衣藏毒丟包露餡遭逮2018-04-22 14:56
台南郵局某支局職員家中上吊 緊急送醫仍晚了一步2018-04-22 14:48
就是他！腳踝開刀完還會痛 男子拿汽油彈丟振興醫院2018-04-22 12:33
影／慶祝「國際大麻日」 美籍男子持毒呼麻遭逮2018-04-22 11:22
中和兄殺妹前一天已有跡象？家屬說他看起來心情不好2018-04-22 22:47
自首「我殺了妹妹..」 他留遺書：先帶小妹去找媽媽2018-04-22 15:23
人倫悲劇！親哥哥徒手殺死妹妹再吞藥自盡2018-04-22 13:12
熱門文章
人倫悲劇！親哥哥徒手殺死妹妹再吞藥自盡2018-04-22 13:12
開車撞死闖紅燈婦被判刑 法官：行人走斑馬線就要讓2018-04-22 13:54
看鄰居太辣想硬上 裸男慘被悍女痛毆2018-04-22 12:57
「一夜11次…」 最忙消防隊心酸：還要管河裡2018-04-22 09:00
男把女的頭壓到他下面 這個手遊廣告讓媽媽們生氣了2018-04-22 10:10
影／慘！國道警方麻豆取締違規車遭撞3死 2名是警員2018-04-23 07:30
過戶元配房產讓私生女繼承 子女討公道告亡父2018-04-22 11:42
刑事局警官酒駕肇事 警政署震怒調職懲處2018-04-22 15:14
影／驚！男童跑進快車道 車輛全煞車2018-04-22 09:27
台南郵局某支局職員家中上吊 緊急送醫仍晚了一步2018-04-22 14:48
施明德妻拒警「違憲臨檢」 自製告示牌捍衛憲法2018-04-22 16:52
慾男「2天就要1次」 和國中女友嘿咻30次被抓包2018-04-22 11:15
影／蘆洲有名「夾客」被控詐財 遭圍毆5打12018-04-22 14:49
豪宅女廁針孔偷拍 董座付錢沒事 包商反而判刑2018-04-22 11:06
自首「我殺了妹妹..」 他留遺書：先帶小妹去找媽媽2018-04-22 15:23
沒戴密錄器就去抓色情按摩 男警那邊被白「握」了2018-04-22 10:11
影／慶祝「國際大麻日」 美籍男子持毒呼麻遭逮2018-04-22 11:22
長照悲歌！照顧病妹壓力大…掐死她後再吞藥2018-04-23 00:30
疑車速快貨櫃車快速道轉彎省道翻覆 驚險畫面曝光2018-04-22 20:59
狐狸犬滯銷 繁殖業者狠心扔下河2死3失蹤2018-04-22 09:08
號稱可愛小羅莉 嬌小逃逸女移工性交易被逮2018-04-22 14:00
警政署長室官員酒駕撞傷6人 陳家欽震怒2018-04-23 00:17
台中健身房、運動中心連出意外 釀二死一重傷2018-04-22 14:30
中和兄殺妹前一天已有跡象？家屬說他看起來心情不好2018-04-22 22:47
老翁一早上山喝咖啡 太早起恍神下山撞傷騎士2018-04-22 16:15
68歲翁宜蘭組團遊綠島 今柴口浮潛意外溺斃2018-04-22 13:15
刑事警察局張姓股長涉酒駕 公共危險罪嫌法辦2018-04-22 14:56
繳不出女兒學費 爸爸竟拿武士刀搶劫被判7年2018-04-22 10:23
丈夫六年沒回家突賣房 妻偕女無屋棲身訴請離婚獲准2018-04-22 13:50
不堪長照壓力？病姊顧病妹 載回家燒炭2018-04-23 00:31
來台學中文美籍男子搭霸王車 頭錘攻擊警察被送辦2018-04-22 17:54
向振興醫院丟汽油彈 法官提三大條件讓他8萬元交保2018-04-22 23:12
影／怒「腳踝手術沒做好」 男製汽油彈丟振興醫院2018-04-22 17:04
開車門沒注意 害後方機車母子撞上慘摔2018-04-22 11:37
疑照顧壓力大兄殺妹後自殺 里長：很意外2018-04-22 16:22
高雄市大型車A1車禍7人死 警今起加強取締2018-04-22 10:30
台一線南下墾丁危險路段 休息站入口昨傳死亡車禍2018-04-22 19:58
疑被舉重槓鈴壓頸窒息 27歲健身男送醫搶救2018-04-22 13:36
男赴健身房舉重訓練 70公斤槓鈴壓喉命危2018-04-23 00:07
星星知我心真實版！自強母親 賣蔥油餅養大7子女2018-04-23 00:22
留言