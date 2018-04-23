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神話變瘟神再由黑翻紅 馬英九現象是托誰的福？

影／慘！國道警方麻豆取締違規車遭撞3死 2名是警員

2018-04-23 07:30聯合報 記者謝進盛╱即時報導

中山高南308公里台南麻豆路段，今清晨4點45分發生重大車禍，2名國道新市分隊警員攔下大貨車取締違規時，2名警員及貨車駕駛站在警車後方行李箱開完紅單時，被另輛大貨車從後方追撞，停靠路肩的大貨車被推移17公尺，2名國道警察及被開紅單的貨車駕駛慘遭大貨車撞死，肇事的陸姓駕駛疑疲勞駕駛釀禍，案由國道警方偵訊中。

死亡的國道員警為37歲葉家豪及50歲郭振雄，都是新市分隊警員，上午7點多大體移開時，多名警員情緒哀傷落淚送別，現場氣氛哀戚。

國道警方含淚敬禮送別同事。記者謝進盛/攝影
國道警方含淚敬禮送別同事。記者謝進盛/攝影
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遭撞成稀爛的警車。記者謝進盛/攝影
遭撞成稀爛的警車。記者謝進盛/攝影
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不幸罹難國道警員大體，上面還有警帽令人不忍。記者謝進盛/攝影
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國道警察車禍

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