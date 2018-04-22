向振興醫院丟汽油彈 法官提三大條件讓他8萬元交保

2018-04-22 23:12 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



翁姓男子不滿右腳踝受傷到振興醫院開刀治療，術後仍會疼痛，昨天購買汽油裝入米酒瓶中，點火朝振興醫院醫療大樓丟擲，瞬間冒出火光，所幸未釀成傷亡，詢後被依公共危險、恐嚇罪嫌移送法辦。檢方諭令20萬元交保，但翁覓保無著，檢察官改聲請羈押，法院晚間裁定8萬元交保。

振興醫院第二醫療大樓入口昨天遭人丟擲汽油彈，造成大門入口處大理石地板被燻黑，男子犯後騎機車提開，調閱監視器畫面，依車牌號碼循線鎖定嫌犯身分，是一名家住淡水的翁姓男子（42歲），晚間他在朋友的勸說之下，主動到淡水分局投案。

翁向警方指出，因為一年多前右腳踝受傷，到振興醫院開刀治療，但術後會疼痛，昨天上午先在淡水加油站購買50元汽油，裝入紅標米酒玻璃瓶中，瓶口塞棉布後點火丟擲。

翁訊時坦承犯行，檢察官複訊後，諭令翁20萬元交保，但他湊不出20萬元，檢方改向法院聲請羈押。檢方認為翁犯罪嫌疑重大，所犯5年以上有期徒刑之罪，犯後前往友人住處，直到晚間才回家，看到新聞報導後，在家人勸說下投案，加上他近2年沒有工作，覓保無著，且翁患有精神疾病，卻沒有病識感拒絕就醫，造成大眾恐慌，有羈押必要性。