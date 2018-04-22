親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

向振興醫院丟汽油彈 法官提三大條件讓他8萬元交保

2018-04-22 23:12聯合報 記者林孟潔╱即時報導

翁姓男子不滿右腳踝受傷到振興醫院開刀治療，術後仍會疼痛，昨天購買汽油裝入米酒瓶中，點火朝振興醫院醫療大樓丟擲，瞬間冒出火光，所幸未釀成傷亡，詢後被依公共危險、恐嚇罪嫌移送法辦。檢方諭令20萬元交保，但翁覓保無著，檢察官改聲請羈押，法院晚間裁定8萬元交保。

振興醫院第二醫療大樓入口昨天遭人丟擲汽油彈，造成大門入口處大理石地板被燻黑，男子犯後騎機車提開，調閱監視器畫面，依車牌號碼循線鎖定嫌犯身分，是一名家住淡水的翁姓男子（42歲），晚間他在朋友的勸說之下，主動到淡水分局投案。

翁向警方指出，因為一年多前右腳踝受傷，到振興醫院開刀治療，但術後會疼痛，昨天上午先在淡水加油站購買50元汽油，裝入紅標米酒玻璃瓶中，瓶口塞棉布後點火丟擲。

翁訊時坦承犯行，檢察官複訊後，諭令翁20萬元交保，但他湊不出20萬元，檢方改向法院聲請羈押。檢方認為翁犯罪嫌疑重大，所犯5年以上有期徒刑之罪，犯後前往友人住處，直到晚間才回家，看到新聞報導後，在家人勸說下投案，加上他近2年沒有工作，覓保無著，且翁患有精神疾病，卻沒有病識感拒絕就醫，造成大眾恐慌，有羈押必要性。

士林地方法院開審理庭，認為以相當金額的保證金，足以確保翁日後到庭接受追訴、處罰，且翁沒有類似前科，認定本案為偶發事件，無法證明翁有反覆縱火之虞，沒有羈押必要，裁定8萬元交保，要翁遵守三大條件，包括不得飲用酒精飲品、不得對振興醫院及醫療人員有所危害或恐嚇、不得再放火，若違反再羈押。

翁姓男子不滿右腳踝開刀仍會疼痛，朝振興醫院丟擲汽油彈。記者林孟潔／翻攝
翁姓男子不滿右腳踝開刀仍會疼痛，朝振興醫院丟擲汽油彈。記者林孟潔／翻攝
分享
翁姓男子不滿右腳踝開刀仍會疼痛，朝振興醫院丟擲汽油彈。記者林孟潔／翻攝
翁姓男子不滿右腳踝開刀仍會疼痛，朝振興醫院丟擲汽油彈。記者林孟潔／翻攝
分享

恐嚇加油站

相關新聞

中和兄殺妹前一天已有跡象？家屬說他看起來心情不好

2018-04-22 22:47

影／怒「腳踝手術沒做好」 男製汽油彈丟振興醫院

2018-04-22 17:04

自首「我殺了妹妹..」 他留遺書：先帶小妹去找媽媽

2018-04-22 15:23

影／聽到女警要來 女子內衣藏毒丟包露餡遭逮

2018-04-22 14:56

台南郵局某支局職員家中上吊 緊急送醫仍晚了一步

2018-04-22 14:48

人倫悲劇！親哥哥徒手殺死妹妹再吞藥自盡

2018-04-22 13:12

就是他！腳踝開刀完還會痛 男子拿汽油彈丟振興醫院

2018-04-22 12:33

影／慶祝「國際大麻日」 美籍男子持毒呼麻遭逮

2018-04-22 11:22

抓到了！不滿腳踝受傷沒治療好 狂男竟到振興醫院縱火

2018-04-22 00:48

振興醫院遭丟汽油彈 涉案男稱不滿院方醫療

2018-04-21 23:44

花4億採購的警用新配槍「落漆」 準星磷光點易脫落

2018-04-21 20:02

振興醫院縱火畫面曝光！壯男奮力丟擲「著火米酒瓶」

2018-04-21 19:50

振興醫院遭丟汽油彈？ 院方：沒與人結仇

2018-04-21 19:24

男買槍「純欣賞」被刑事局打臉 法院重判還罰錢

2018-04-21 19:17

振興醫院門口遭人縱火 警方循線調查中

2018-04-21 18:43
看更多

熱門文章

人倫悲劇！親哥哥徒手殺死妹妹再吞藥自盡

2018-04-22 13:12

開車撞死闖紅燈婦被判刑 法官：行人走斑馬線就要讓　

2018-04-22 13:54

「一夜11次…」 最忙消防隊心酸：還要管河裡

2018-04-22 09:00

看鄰居太辣想硬上 裸男慘被悍女痛毆

2018-04-22 12:57

男把女的頭壓到他下面 這個手遊廣告讓媽媽們生氣了

2018-04-22 10:10

熱水器燃燒不完全 情侶洗澡雙亡、樓上住戶昏迷

2018-04-22 00:19

高雄瑞豐夜市前連撞車禍 疑酒駕肇事6人受傷

2018-04-22 00:18

過戶元配房產讓私生女繼承 子女討公道告亡父

2018-04-22 11:42

情侶洗澡一氧化碳中毒身亡 去年才剛拍婚紗

2018-04-22 03:20

刑事局警官酒駕肇事 警政署震怒調職懲處

2018-04-22 15:14

影／驚！男童跑進快車道 車輛全煞車

2018-04-22 09:27

施明德妻拒警「違憲臨檢」 自製告示牌捍衛憲法

2018-04-22 16:52

台南郵局某支局職員家中上吊 緊急送醫仍晚了一步

2018-04-22 14:48

慾男「2天就要1次」 和國中女友嘿咻30次被抓包

2018-04-22 11:15

豪宅女廁針孔偷拍 董座付錢沒事 包商反而判刑

2018-04-22 11:06

影／蘆洲有名「夾客」被控詐財 遭圍毆5打1

2018-04-22 14:49

抓到了！不滿腳踝受傷沒治療好 狂男竟到振興醫院縱火

2018-04-22 00:48

自首「我殺了妹妹..」 他留遺書：先帶小妹去找媽媽

2018-04-22 15:23

國際洗錢評鑑不樂觀 台灣麻煩了

2018-04-22 00:54

沒戴密錄器就去抓色情按摩 男警那邊被白「握」了

2018-04-22 10:11

影／慶祝「國際大麻日」 美籍男子持毒呼麻遭逮

2018-04-22 11:22

狐狸犬滯銷 繁殖業者狠心扔下河2死3失蹤

2018-04-22 09:08

疑車速快貨櫃車快速道轉彎省道翻覆 驚險畫面曝光

2018-04-22 20:59

號稱可愛小羅莉 嬌小逃逸女移工性交易被逮

2018-04-22 14:00

波蘭遣回第二批詐欺犯 聲押13人全獲准

2018-04-22 01:28

老翁一早上山喝咖啡 太早起恍神下山撞傷騎士

2018-04-22 16:15

68歲翁宜蘭組團遊綠島 今柴口浮潛意外溺斃

2018-04-22 13:15

繳不出女兒學費 爸爸竟拿武士刀搶劫被判7年

2018-04-22 10:23

台中健身房、運動中心連出意外 釀二死一重傷

2018-04-22 14:30

刑事警察局張姓股長涉酒駕 公共危險罪嫌法辦

2018-04-22 14:56

波蘭遣返二批詐欺犯 2孕婦交保、46人全收押

2018-04-22 00:56

丈夫六年沒回家突賣房 妻偕女無屋棲身訴請離婚獲准

2018-04-22 13:50

影／怒「腳踝手術沒做好」 男製汽油彈丟振興醫院

2018-04-22 17:04

疑照顧壓力大兄殺妹後自殺 里長：很意外

2018-04-22 16:22

開車門沒注意 害後方機車母子撞上慘摔

2018-04-22 11:37

來台學中文美籍男子搭霸王車 頭錘攻擊警察被送辦

2018-04-22 17:54

中和兄殺妹前一天已有跡象？家屬說他看起來心情不好

2018-04-22 22:47

高雄市大型車A1車禍7人死 警今起加強取締

2018-04-22 10:30

疑被舉重槓鈴壓頸窒息 27歲健身男送醫搶救

2018-04-22 13:36

失戀男「抱警」崩潰大哭 菜鳥警柔聲安慰

2018-04-22 12:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top