中和兄殺妹前一天已有跡象？家屬說他看起來心情不好

2018-04-22 22:47 聯合報 記者 聯合報 記者 江孟謙 ╱即時報導



新北市中和區新生街今天上午發生一起兄殺妹人倫悲劇，晚間9時許，檢察官相驗遺體後，大體送往板橋殯儀館，目前警方仍在釐清殺人動機。

警方調查，今天凌晨蔡男已徒手掐死方式結束長期患有精障的妹妹生命，隨後再吞下不明藥物打算自盡，吞藥後，蔡主動打110報案，警方到場破門時，把蔡男送往醫院急救，晚間蔡男醒來，但對於警方詢問案情顧左右而言他，並未清楚交代。

據了解，蔡男的二姊昨天遇到他時，蔡就已經情緒低落，但家人沒想太多，今早再前往關心，沒想到悲劇已經發生。

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