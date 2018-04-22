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人倫悲劇！親哥哥徒手殺死妹妹再吞藥自盡

2018-04-22 13:12聯合報 記者江孟謙╱即時報導

警方在凶宅外拉起封鎖線。記者江孟謙／攝影
警方在凶宅外拉起封鎖線。記者江孟謙／攝影
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人倫悲劇！今天上午9點多，新北市中和新生街某民宅內，一名45歲蔡姓男子徒手殺手43歲胞妹，隨後再吞藥打算自盡，警消人員獲報後，到場先將蔡男送往雙和醫院急救，尚未脫險。

警方初步了解，蔡女長期患有精神疾病，哥哥疑似長期不堪照顧她而痛下殺手，警方目前已封鎖現場，正在釐清案情。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

警方在凶宅外拉起封鎖線。記者江孟謙／攝影
警方在凶宅外拉起封鎖線。記者江孟謙／攝影
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