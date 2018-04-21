花4億採購的警用新配槍「落漆」 準星磷光點易脫落

2018-04-21 20:02 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



警政署去年花4億元採購德製Walther PPQ M2手槍，當員警新配槍，目前各單位仍訓練員警使用新手槍，但是，員警卻發現不僅PPQ手槍供夜間瞄準的準星磷光點容易掉落，就連塑鋼彈匣卡榫也一使力就斷裂，問題多多。

高雄許多員警使用PPQ新手槍後，各外勤單位發槍時間不同，有些單位已完成訓練，員警已拿到新配槍，但也還有單位尚未訓練結束，未發新配槍，不過，員警常訓時，卻發現PPQ新手槍的使用方式，不僅與使用20年的美製史密斯威爾森手槍不同，還待熟悉，而且訓練時就問題一一浮現。

昨天高雄市員警以新槍訓練打靶，就有人發現準星磷光點掉落，後來有人問其他單位同事，也同有類似狀況。

高雄市警局1名教官說，不但準星磷光點掉落已是普遍現象，而且員警打靶時，也常出現「雙給彈」的故障現象，員警不知道要先退出彈匣，重新上膛，而以使用史密斯威爾森手槍一樣，硬扯彈匣卡榫，結果塑鋼卡榫硬生生被扯斷。

1名偵查員說，「拍、壓、拉」幾乎已是員警應付這把新配槍的標準口令，因為遇卡彈狀況，彈匣會鬆出槍拖，無法射擊，需先拍槍拖再壓卡榫，再來拉滑套卸彈，才能再射擊。