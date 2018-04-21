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台東自小客與休旅車擦撞5人送醫

2018-04-21 09:46聯合報 記者尤聰光╱即時報導

台東太麻里鄉太麻里街166號前，今天早上7點30分發生1部自小客與休旅車擦撞事故，造成休旅車上5人受傷送醫，沒有生命危險，警方初步研判疑為休旅車轉彎視線死角，遭自小客擦撞，失控撞擊地標圍牆，事故真正原因目前由警方進一步釐清。

警方表示，休旅車行駛內車道疑轉入巷道時，因視線死角關係，未注意到自小客，遭擦撞後失控旋轉360度再撞擊太麻里地標圍牆，車頭毀損，休旅車上3男2女受傷，送往馬偕醫院治療，所幸均沒有生命危險。

遭擦撞的休旅車失控旋轉360度撞擊太麻里地標圍牆，車上5人受傷送醫，沒有生命危險...
遭擦撞的休旅車失控旋轉360度撞擊太麻里地標圍牆，車上5人受傷送醫，沒有生命危險。圖／台東縣消防局提供
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休旅車馬偕醫院

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