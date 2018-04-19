影／他的家人真可憐！查獲299咖啡包先推給家人

2018-04-19 15:54 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



台北市大安警分局今天凌晨在轄內執行臨檢勤務，臥龍街派出所及和平東路派出所，分別攔到持槍與持毒男子，持槍男子被攔後，趕緊推託槍支、車輛都是朋友所有，企圖撇清責任；和平東路派出所攔檢到的持毒男子更扯，竟將近300包的咖啡包都推到家人身上，被帶進警局時才坦承自己所有。

今天凌晨，臥龍所所長薛先得帶班在辛亥路3段157巷口攔檢，警方先攔戴姓男子（21歲）駕駛車輛，戴嫌先說自己是保全，抱怨自己常被攔，不久警方在車內找到一把霰彈槍、子彈3顆、開山刀1把，戴嫌這時趕緊推託，聲稱車是朋友的！槍也是朋友的！開山刀也是朋友的！自己完全是無辜的，但警方不信他的說詞，仍將他帶回派出所偵辦。

相較於戴嫌推給朋友，另一名持毒被逮的鄭姓男子（21歲）更誇張，和平所副所長施傑薰帶班在辛亥路及新生南路口攔查，鄭嫌被攔後神情緊張，警方打開後車廂時，發現一包可疑物品，警方詢問鄭嫌這包是什麼？誰的？鄭嫌不加思索就推給家人，說自己也不知道是什麼物品。

警方檢視後，發現是299包毒咖啡包，總重量達3357.77公克，警方生氣反問鄭嫌這會是家人的？鄭嫌吞吞吐吐仍說是家人的物品，警方表示要聯絡他的父母確認，接著又問鄭嫌車輛是誰的？鄭嫌說車輛是阿嬤的，警方將鄭嫌帶回派出所後，鄭嫌才坦承家人無辜受累，毒品是他自己的。