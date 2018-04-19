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影／他的家人真可憐！查獲299咖啡包先推給家人

2018-04-19 15:54聯合報 記者廖炳棋╱即時報導

台北市大安警分局今天凌晨在轄內執行臨檢勤務，臥龍街派出所及和平東路派出所，分別攔到持槍與持毒男子，持槍男子被攔後，趕緊推託槍支、車輛都是朋友所有，企圖撇清責任；和平東路派出所攔檢到的持毒男子更扯，竟將近300包的咖啡包都推到家人身上，被帶進警局時才坦承自己所有。

今天凌晨，臥龍所所長薛先得帶班在辛亥路3段157巷口攔檢，警方先攔戴姓男子（21歲）駕駛車輛，戴嫌先說自己是保全，抱怨自己常被攔，不久警方在車內找到一把霰彈槍、子彈3顆、開山刀1把，戴嫌這時趕緊推託，聲稱車是朋友的！槍也是朋友的！開山刀也是朋友的！自己完全是無辜的，但警方不信他的說詞，仍將他帶回派出所偵辦。

相較於戴嫌推給朋友，另一名持毒被逮的鄭姓男子（21歲）更誇張，和平所副所長施傑薰帶班在辛亥路及新生南路口攔查，鄭嫌被攔後神情緊張，警方打開後車廂時，發現一包可疑物品，警方詢問鄭嫌這包是什麼？誰的？鄭嫌不加思索就推給家人，說自己也不知道是什麼物品。

警方檢視後，發現是299包毒咖啡包，總重量達3357.77公克，警方生氣反問鄭嫌這會是家人的？鄭嫌吞吞吐吐仍說是家人的物品，警方表示要聯絡他的父母確認，接著又問鄭嫌車輛是誰的？鄭嫌說車輛是阿嬤的，警方將鄭嫌帶回派出所後，鄭嫌才坦承家人無辜受累，毒品是他自己的。

警方將兩嫌分依槍砲、毒品罪嫌移送台北地檢署偵辦，並持續擴大追查槍毒來源。大安警分局針對槍砲、毒品等犯罪類型，事先擬定打擊計畫，分析槍、毒犯罪型態都有迅速轉移、快速游動等特性，因此規劃封鎖式勤務，連結轄區各聯外道路、交通樞紐，執行路檢攔查勤務，目前頗有斬獲，107年3月到現在，透過線上路攔檢勤務，已第4 次查獲槍械及多次查獲二、三级毒品績效。

警方攔檢查獲霰彈槍。記者廖炳棋/翻攝
警方攔檢查獲霰彈槍。記者廖炳棋/翻攝
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警方攔檢查獲毒品，嫌犯第一時間推給家人。記者廖炳棋/翻攝
警方攔檢查獲毒品，嫌犯第一時間推給家人。記者廖炳棋/翻攝
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警方攔檢查獲毒品。記者廖炳棋/翻攝
警方攔檢查獲毒品。記者廖炳棋/翻攝
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警方攔檢查獲毒品，嫌犯第一時間推給家人。記者廖炳棋/翻攝
警方攔檢查獲毒品，嫌犯第一時間推給家人。記者廖炳棋/翻攝
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毒品咖啡臨檢

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