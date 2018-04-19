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疑倒車摔落大排 吊起轎車發現斗六市代在車內

2018-04-19 15:44聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

雲林縣斗六市南京西路今天下午突然有一輛汽車墜落路旁的大排水溝，整台車子以倒栽蔥方式摔落大排，消防人員獲報後，立刻出動吊車將人搶救上來，車內駕駛是斗六市民代表蔡孟岳，意識清楚，已送醫治療，確切肇事原因警方仍在調查中。

因墜落地點高度約10米，看起來相當驚險，警方表示，駕駛疑似倒車不慎墜落大排，但確切原因仍有待釐清。

雲林縣斗六市南京西路今天下午突然有一輛汽車墜落路旁的大排水溝，整台車子以倒栽蔥方...
雲林縣斗六市南京西路今天下午突然有一輛汽車墜落路旁的大排水溝，整台車子以倒栽蔥方式摔落大排，消防人員獲報後，立刻出動吊車將人搶救上來。記者陳雅玲／攝影
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雲林縣斗六市南京西路今天下午突然有一輛汽車墜落路旁的大排水溝，整台車子以倒栽蔥方...
雲林縣斗六市南京西路今天下午突然有一輛汽車墜落路旁的大排水溝，整台車子以倒栽蔥方式摔落大排，消防人員獲報後，立刻出動吊車將人搶救上來。記者陳雅玲／攝影
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