可惡！朝員警發射「四連發辣椒噴射槍」 4警送醫

2018-04-19 12:32 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



台北市袁姓男子（27歲）昨天凌晨1時許，獲知友人在松山區一家連鎖KTV有糾紛，前往助陣，雙方人馬一言不合下，隨即發生鬥毆，松山警分局中崙派出所派出快打部隊壓制，噴灑辣椒水驅散群眾，未料袁竟持「四連發辣椒噴射槍」朝員警發射，警方立即壓制袁男，並依妨害公務罪嫌送辦，其餘鬥毆的13名人等依社維法裁罰。 松山區一間ktv發生鬥毆，警方噴灑辣椒水驅散鬥毆群眾。記者李承穎／翻攝 分享 facebook

袁男供稱，他原以為是對方噴辣椒水，一時氣憤才發射辣椒槍，一把辣椒槍要價2萬1千元，光是子彈一發就要700元，接獲友人電話才前來助陣，無意傷害警方；但警方立即喝斥「員警都站在雙方中間，怎麼可能是對方噴辣椒水？」員警密錄器也清晰可見站在雙方人馬中間，仍依法將袁送辦。

警方調查，楊女等人和王男等人原本在不同包廂唱歌，但楊在走廊上遇到熟識的王男，進入彼此的包廂輪番敬酒，未料楊酒醉，楊的男友見狀便指責王等人，雙方遂爆發口角，開始互相打電話叫人來助陣，在走廊上推擠拉扯，警方獲報立即到場壓制。

中崙所長陳志峯迅速趕赴現場擔任現場指揮官，以優勢警力隔開群眾，但雙方仍持續糾眾聚集，前來助陣的袁男竟朝警方連開4發辣椒槍，一時槍響大作，警方見狀立即一擁而上，大喊「把開槍那個抓起來，把警察當什麼？」將袁壓制上銬，他立即哀號「我會配合！」