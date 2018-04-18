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影／掉漆！甫開車撞死人又開槍恐嚇 反被打成豬頭

2018-04-18 10:48聯合報 記者謝進盛╱即時報導

黃男持槍恫嚇反被打成豬頭，相當狼狽。記者謝進盛/翻攝
黃男持槍恫嚇反被打成豬頭，相當狼狽。記者謝進盛/翻攝
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警方查扣的改造槍枝。記者謝進盛/翻攝
警方查扣的改造槍枝。記者謝進盛/翻攝
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眾人聯手將男子制伏。記者謝進盛/翻攝
眾人聯手將男子制伏。記者謝進盛/翻攝
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