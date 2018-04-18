影／掉漆！甫開車撞死人又開槍恐嚇 反被打成豬頭

相關新聞
檢警破史上最大安毒工廠 2嫌聲押獲准2018-04-18 10:40
公廁取款敲三聲還要暗語 4車手被逮2018-04-18 10:17
不願他再沉淪毒海 母報警抓兒躲門後哭2018-04-18 09:01
撞開警車躲過13槍 毒販突圍仍被捕2018-04-18 00:19
台灣如何成為毒品出口國？2018-04-18 00:15
產值30億！破獲最大安毒廠2018-04-18 00:11
國內最大製毒工廠 製毒師聲押禁見2018-04-17 22:47
開槍打死人的都是年輕警員？ 老警察這麼說...2018-04-17 19:24
通緝犯拖警逃遭子彈穿心亡 父母：瘦到認不出兒子2018-04-17 19:18
破史上最大安毒工廠 圍捕及工廠內部影像曝光2018-04-17 18:38
警緝毒遭衝撞連開13槍 目擊民眾差點被子彈打到2018-04-17 17:38
高港警追捕開車衝撞毒嫌 連開10餘槍2018-04-17 17:24
小燈泡案風波 王婉諭：司法遠在咫尺2018-04-17 17:24
南機場夜市咖啡店遭開槍恐嚇 警火速逮人2018-04-17 16:06
影／高捷車廂塗鴉客查到了 3名西班牙男子已離境2018-04-17 15:49
小燈泡媽律師痛批高院 「反過來指責被害人？」2018-04-17 15:12
幫友人索討申辦門號換現金 男子亮槍恐嚇判罰12萬2018-04-17 14:56
土城查獲安毒廠 可製毒逾3噸2018-04-17 14:35
獨╱名師豪宅上吊原因曝光 控醫師「毀我人生」2018-04-17 14:04
警察執法過當？ 消防人員透心聲：誰來保護我們？2018-04-17 13:33
跨縣市破史上最大安毒工廠 製毒超過三噸價值六十億2018-04-17 11:56
小燈泡媽批看新聞才知進度 高院：通知她都不來2018-04-17 11:36
公園火警驚聞慘叫聲！ 老翁活活燒死疑自焚2018-04-17 07:37
熱門文章
獨╱名師豪宅上吊原因曝光 控醫師「毀我人生」2018-04-17 14:04
小燈泡媽批看新聞才知進度 高院：通知她都不來2018-04-17 11:36
酸「正晶」赴美產子詐健保 法院今判蔡正元無罪！2018-04-17 18:32
小三做愛姿態太撩人 妻飆夫：在演A片嗎2018-04-17 15:25
開槍打死人的都是年輕警員？ 老警察這麼說...2018-04-17 19:24
誇張！好市多奧客「試吃」 雞翅買回家發現被咬過2018-04-17 20:00
不是博愛座也被逼讓位 網友：你兒子要睡覺關我什麼事？2018-04-17 11:01
影／高捷車廂塗鴉客查到了 3名西班牙男子已離境2018-04-17 15:49
擄少女進草叢性侵 律師辯：處女膜不一定是他弄破的2018-04-17 11:04
16秒喝光紅茶罐藏貨架落跑 網友：全家是妳家？2018-04-17 12:53
餘波盪漾！審陳鴻斌性騷擾案5法官全辭了2018-04-17 15:18
影／高職生一句話救了全家人 媽媽：感謝消防局有宣導2018-04-17 10:51
通緝犯拖警逃遭子彈穿心亡 父母：瘦到認不出兒子2018-04-17 19:18
高港警連開13槍追捕毒犯 現場影片曝光2018-04-17 19:53
警察執法過當？ 消防人員透心聲：誰來保護我們？2018-04-17 13:33
小燈泡媽律師痛批高院 「反過來指責被害人？」2018-04-17 15:12
兒開直播罵媽 網友歪樓跪求上門女警臉書2018-04-17 12:28
屏東縣汰換水銀路燈工程 廉政署南下蒐證調查2018-04-17 11:04
遭印尼海警扣押 船主控訴：蔡政府南向碰壁2018-04-17 15:02
老婆被罵「醜」 館長怒嗆酸民：比流氓還沒水準2018-04-17 17:23
鑽漏洞！機車竟搭電梯再騎上天橋 警：無法可罰2018-04-17 22:52
深夜開到睡著逆向連環撞竟棄車逃 原因是酒駕被扣沒照2018-04-17 23:58
大鮪13號被扣一天半 剛獲釋又遭印尼攔查2018-04-18 00:51
家犬咬住1歲男童後腦勺 祖父扳開狗嘴送醫2018-04-18 00:23
大鮪13號歷劫一天半獲釋 船東不滿：政府不聞不問2018-04-17 15:09
六福客棧前總經理莊承霖遭戴綠帽 白養別人女兒長達六年2018-04-18 10:05
破史上最大安毒工廠 圍捕及工廠內部影像曝光2018-04-17 18:38
印尼政府找碴？「大鮪13號」今天下午再被攔檢3小時2018-04-17 18:38
北市推酒駕零容忍 民眾拒測比例卻逐年增加2018-04-17 13:44
大冠鷲撞遊覽車？原來是叼南蛇低飛惹禍2018-04-17 16:04
跨縣市破史上最大安毒工廠 製毒超過三噸價值六十億2018-04-17 11:56
法官性騷案審判長 監院究刑責2018-04-18 00:09
影／偷百歲人瑞錢警局聽訓 女警神翻譯賊鞠躬了2018-04-18 10:05
台中剛啟用國民運動中心 男子泳池溺水死亡2018-04-17 19:52
影╱13分鐘及時尋獲 警跨區搶救輕生女大生2018-04-17 12:26
用卡式瓦斯爐炒菜氣爆 女房客臉部燒傷送醫2018-04-17 23:26
怪男隨機踹OL！北車誠品地下街一天有2人受害2018-04-17 21:17
中山戶政事務所涉弊 1公務員獲50萬元交保2018-04-17 11:40
黃牌重機起步慢 慘遭後方客運「霸王硬上弓」2018-04-17 12:17
醉男甩女警熊抱男警還十指交扣 菜鳥警：好緊張2018-04-17 15:06
留言