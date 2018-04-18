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檢警破史上最大安毒工廠 2嫌聲押獲准

2018-04-18 10:40中央社 新北18日電

台北市警局刑警大隊、大安分局與屏東縣、刑事局、新北市警局合組專案小組，並請屏東地...
台北市警局刑警大隊、大安分局與屏東縣、刑事局、新北市警局合組專案小組，並請屏東地檢署提供相關情資，透過跨機關、跨縣市合作與情資共享，在新北市土城區破獲史上最大安毒工廠，警方17日將何姓犯嫌（中）、李姓犯嫌移送地檢署偵辦。 中央社
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檢警破獲史上最大安非他命製造工廠，起獲逾249公斤成品及7000公斤半成品，市價約新台幣30億元，並逮捕何姓、李姓2犯嫌。新北地檢署訊問後，今天將兩人向法院聲請羈押禁見獲准。

檢警今年2月間接獲屏東縣警察局刑警大隊提供毒品案相關情資，發現可能有人疑涉採購毒品原料及器材，經進行初步偵查後，初判此案恐涉製造安非他命毒品。

新北地檢署主任檢察官張瑞娟、檢察官陳漢章獲報後，指揮台北市警察局刑警大隊毒品查緝中心、大安分局、刑事警察局第三大隊偵二隊、屏東縣警察局刑警大隊及新北市警察局土城分局等單位組成專案小組偵辦。

專案小組釐清可疑製毒工廠地點後，逐步鎖定新北市土城區承天路一處透天鐵皮工寮。

檢察官陳漢章16日晚間指揮專案小組搜索鐵皮工寮，逮捕何姓、李姓兩名男子，並查獲甲基安非他命結晶成品43大盤、內裝分裝毒品旅行袋一只，重量逾107公斤、結晶中的安非他命逾142公斤，以及桶裝滷水（甲基安非他命半成品）7000公斤。

專案小組同時起獲大量化學藥劑、活性碳、過濾設備、氫氣鋼瓶等製作設備，是台灣目前查獲數量最大的安非他命製造工廠。

警方昨天將何男、李男2名嫌犯移送新北地檢署複訊，經檢察官訊問後，認為兩人涉犯毒品危害防制條例製造、販賣毒品等重罪，且有逃亡、串證之虞，今天向法院聲請羈押禁見獲准。

檢警跨縣市情資交流，共同破獲設立於新北市土城區的史上最大安非他命製造工廠，警方1...
檢警跨縣市情資交流，共同破獲設立於新北市土城區的史上最大安非他命製造工廠，警方17日將何姓犯嫌及李姓犯嫌（中）移送地檢署偵辦。 中央社
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毒品

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