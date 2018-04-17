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酸「正晶」赴美產子詐健保 法院今判蔡正元無罪

通緝犯拖警逃遭子彈穿心亡 父母：瘦到認不出兒子

2018-04-17 19:18聯合報 記者曹馥年╱即時報導

竊盜通緝犯翁國銘昨天遭警埋伏查緝，他駕車拖行警員逃逸，遭支援警力開6槍擊斃。台南地檢署今日下午解剖複驗，表示翁的心臟被一顆子彈貫穿，確切死因要等解剖鑑定報告。至於員警用槍是否過當，仍由南檢偵查中。

翁的父母昨天認屍時表示「兒子多年沒回家，認不出來，也不想認」。不過他們在今天下午表示，兒子以前體重破百，多年沒回家，竟瘦得縮水一半，他們都認不出來，不是「不想認」兒子。

員警昨天已經告訴他們，經過科學鑑定，死者就是他們的兒子。南檢證實，已藉由指紋辨識出死者的確是翁國銘，身體被一枚子彈擊中，貫穿心臟。

台南市永康警分局大橋派出所警員劉耿銘昨天上午查捕竊盜通緝犯翁國銘，遭翁駕車拖行15公尺，穿越快車道往分隔島衝撞。支援警力顏利丞、呂佩珉制止無效，朝翁的轎車連開6槍，翁胸部遭子彈貫穿，送醫不治，3名員警都受傷，其中劉腦震盪，顏手部受傷，因傷勢較重住院觀察，預計明天出院。南檢初步相驗後，今天下午解剖複驗釐清翁的死因。

翁的雙親在次子陪同下到台南市立殯儀館關切結果，並表示，長子翁國銘20多歲結婚後離家，把3歲兒給他們照顧。兒子後來離婚，不常回家，有5、6年沒見過兒子，警方昨天通知他們認屍時，發現眼前的遺體，比記憶中體重破百的兒子至少消瘦一半，「瘦逼八，看不出是兒子，怎麼把遺體領回去！」

兩老昨天聯絡台北的次子南下認屍，次子同樣認不出來。關於長子10多項前科、通緝等狀況，他們也是看新聞才知道。但他們表示，既然科學證據比對相符，也只能相信，並為兒子打理後事。

警方表示，翁有吸毒前科，可能是因染毒導致體重驟降。

翁國銘離家多年，瘦到父母認不出來。圖／翻攝畫面
翁國銘離家多年，瘦到父母認不出來。圖／翻攝畫面
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翁的雙親多年不見兒子，發現兒子已瘦到認不出來。記者曹馥年／攝影
翁的雙親多年不見兒子，發現兒子已瘦到認不出來。記者曹馥年／攝影
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