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姑姪戀？交往多年女友竟是姑姑 男子嘆「世界真小」

評／顏值、態度，還是社會經驗？審判者的偏見

小燈泡媽批看新聞才知進度 高院：通知她都不來

2018-04-17 11:36聯合報 記者王宏舜╱即時報導

王姓男子拿剁刀往3歲女童「小燈泡」頸部砍殺23刀，女童身首分離慘死，一審被處無期徒刑，高等法院審理中。

小燈泡的母親王婉諭。資料照片。記者黃威彬／攝影
小燈泡的母親王婉諭。資料照片。記者黃威彬／攝影
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因王的羈押庭將屆，高院昨開延押庭，並與告知律師人犯在押不能太久，依妥速審判法規定必須速審，預計7月宣判。但「小燈泡」母親王婉諭昨深夜在臉書上貼文，稱「看到新聞，才知道小燈泡案的進度」，批司改「講再多都是屁！」，但高院回應昨天是延押庭，並非審理庭。

對於王婉諭深夜的批評，高院也迅速回應，指先前每次開庭都有王婉諭等人到庭， 但「被害人都不來」， 法院也一直請告訴代理人要轉答；若希望不要與被告「面對面」， 法院也會安排， 但「被害人都消極拒絕」。高院表示，法院用心良苦，希望聽聽被害人的意見，但「不得其門而入」。

而昨天是被告的延押庭，從法律程序來說，與告訴人沒有關係，法院延押庭只程序上處理被告延長羈押問題， 沒有、也不能傳喚證人、告訴人或提示證據與辯論。高院表示，這不是審理庭， 正式審理庭都會通知被害人家屬到庭表示意見， 合議庭希望下次庭期， 「被害人家屬可以到庭陳述意見」。

王婉諭以「全職媽媽」身分任司改國是會議籌備委員，參與第一分組「保護被害人與弱勢者的司法」，該組決議將「修復式司法」正式法制化。但在小燈泡命案中，「小燈泡」家屬婉拒。

小燈泡命案全職媽媽

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