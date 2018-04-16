「大鮪13號」終於獲釋 繼續返回台灣

2018-04-16 23:08 聯合報 記者 聯合報 記者 蔣繼平 ╱即時報導



昨天中午遭印尼海警扣留的屏東東港籍漁船大鮪13號，經過帶回望加麗島海關執行檢查作業，經過長達一天半時間，終於在今晚9點半左右獲釋，該船將會繼續往台灣方向返回。

東港籍漁船「大鮪13號」15日中午在麻六甲海峽無害通過時，被印尼當局登船檢查並扣留帶回望加麗島進行加強檢查，直到今天中午才帶緝毒犬跟精密儀器搜檢，該船因此暫時聯繫不上。