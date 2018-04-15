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想家印尼看護竟自曝「不雅照」 險害雇主背黑鍋

2018-04-15 18:18聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄印尼籍女看護「伊卡」今清晨躺在鳳山區一棟公寓出入口，經清查她受雇於小港區，但警方聯繫雇主、仲介帶回時，她卻寫字條自爆疑遭雇主性侵，幸好警方深入追問，伊卡坦承很思念印尼家鄉的2個孩子，於是捏造事情盼透過此方式被遣返。

據了解，今上午7點45分鳳山區海洋一路17巷通報有女子躺在大門擋住出路，鳳山分局新甲所警方及消防人員到場只見她精神恍惚，沒有外傷，警方遂請移民署進一步確認身分，得知伊卡（49歲）受雇小港區李姓屋主（57歲），協助照顧其8旬行動不便母親。

但伊卡問話不回、令員警摸不著頭緒，直到她寫了字條，警方透過翻譯，發現內容竟是「想馬上回印尼」、「不雅照」，推測恐怕另有隱情，移交轄區小港警分局處理。

經通知陳姓屋主到小港派出所說明，原來，陳姓屋主因伊卡最近常喃喃自語說印尼話，昨晚更突然歇斯底里，請警方來協調，就決定解雇伊卡，讓仲介公司先帶走安置；沒想到伊卡今清晨擅自離去；針對是否性侵的疑雲，陳姓屋主堅決否認，強調自己從事海底工程，每次工作約一、兩星期不再家，所以請外傭照顧母親生活起居。

小港所員警邊安撫伊卡，讓她卸下心防，她終於坦承因為想念印尼家鄉兩個孩子，又不知怎麼回去，想透過此方式遣返。仲介公司則透露，伊卡2015年首次來台工作，曾短暫回去，去年再到陳姓雇主家中，僅待10個月，因有精神症狀，昨晚就預計明天回印尼。

伊卡被警方關心時精神恍惚。記者林伯驊／翻攝
伊卡被警方關心時精神恍惚。記者林伯驊／翻攝
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印尼籍女看護伊卡（右）在小港派出所坦言想趕快回印尼。記者林伯驊／攝影
印尼籍女看護伊卡（右）在小港派出所坦言想趕快回印尼。記者林伯驊／攝影
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伊卡今上午被發現躺在鳳山區一間公寓出入口。記者林伯驊／翻攝
伊卡今上午被發現躺在鳳山區一間公寓出入口。記者林伯驊／翻攝
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鳳山警方到場關心伊卡狀況，但並無外傷。記者林伯驊／翻攝
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印尼性侵

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