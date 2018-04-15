想家印尼看護竟自曝「不雅照」 險害雇主背黑鍋

2018-04-15 18:18 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄印尼籍女看護「伊卡」今清晨躺在鳳山區一棟公寓出入口，經清查她受雇於小港區，但警方聯繫雇主、仲介帶回時，她卻寫字條自爆疑遭雇主性侵，幸好警方深入追問，伊卡坦承很思念印尼家鄉的2個孩子，於是捏造事情盼透過此方式被遣返。

據了解，今上午7點45分鳳山區海洋一路17巷通報有女子躺在大門擋住出路，鳳山分局新甲所警方及消防人員到場只見她精神恍惚，沒有外傷，警方遂請移民署進一步確認身分，得知伊卡（49歲）受雇小港區李姓屋主（57歲），協助照顧其8旬行動不便母親。

但伊卡問話不回、令員警摸不著頭緒，直到她寫了字條，警方透過翻譯，發現內容竟是「想馬上回印尼」、「不雅照」，推測恐怕另有隱情，移交轄區小港警分局處理。

經通知陳姓屋主到小港派出所說明，原來，陳姓屋主因伊卡最近常喃喃自語說印尼話，昨晚更突然歇斯底里，請警方來協調，就決定解雇伊卡，讓仲介公司先帶走安置；沒想到伊卡今清晨擅自離去；針對是否性侵的疑雲，陳姓屋主堅決否認，強調自己從事海底工程，每次工作約一、兩星期不再家，所以請外傭照顧母親生活起居。