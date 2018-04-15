email帳號多了一個「s」 害餐飲老闆損失450萬元

2018-04-15 15:22 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



張姓餐廳業者向國外廠商訂購大量食品，未料對方多次寄email要求給付貨款，還給他新的匯款帳戶，他先後匯款450萬元，事後向廠商求證，才發現詐騙集團要求匯款的email帳號和真正廠商的帳號只差一個「s」，根本難以察覺，驚覺遭詐騙。刑事局指出，此手法造成中小企業重大財損，呼籲公司行號若收到客戶要求變更匯款帳戶的電子郵件，務必以其他方式再次向客戶確認。

警方今年3月底接到報案指出，張姓餐廳業者長期用電子郵件和國外廠商聯絡買賣事宜，他訂購大批薯條、冷凍蔬菜後，對方自2月中旬開始寄email要求盡速給付貨款，還給他新的匯款帳號，張信以為真，先後分5次匯款450多萬元給對方。

廠商事後透過通訊軟體WhatsApp傳訊息告知張遭詐騙，張調閱先前和對方的往來電郵，發現廠商真正email帳號是「dishfarm.com」和「vendenbusche@XXX.com」，而詐騙集團使用的是「dishfarms.com」和「vendenbussche@XXX.com」，若不特別檢查，難以發現帳號多加了個「s」。

刑事局分析，此種手法通常起因於國外供貨廠商的電子信箱遭駭，嫌犯取得供貨商與客戶電郵對話紀錄後，再偽造一個與供貨商非常類似的電子信箱，寄送電郵給客戶，謊稱帳戶變更，要求將貨款匯入詐騙帳戶。警方指出，此手法會造成中小企業重大財損，呼籲公司行號若收到客戶要求變更匯款帳戶的電子郵件，務必以電話、視訊或其他方式再次向客戶確認，以免將貨款匯入詐騙集團的戶頭。