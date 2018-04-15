「都花他的錢」外甥失戀舅替他出氣拿滅火器噴妙齡女

2018-04-15 15:11 聯合報 記者 聯合報 記者 江孟謙 ╱即時報導



今天清晨5點多，一名41歲蘇姓男子在新北市板橋永豐街一家超商門口持滅火器往20歲林姓女子噴灑，林女眼睛被粉末噴到，緊急送醫後無大礙，警方調查，原來蘇男為了替外甥出氣，才用滅火器往林女噴。

警方調查，蘇男今天清晨正準備去上班，正巧在超商外巧遇外甥的女友，他說，外甥最近抱怨女友常花他的錢，平常吃用也都花男方的錢，才想替外甥出氣。