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「都花他的錢」外甥失戀舅替他出氣拿滅火器噴妙齡女

2018-04-15 15:11聯合報 記者江孟謙╱即時報導

今天清晨5點多，一名41歲蘇姓男子在新北市板橋永豐街一家超商門口持滅火器往20歲林姓女子噴灑，林女眼睛被粉末噴到，緊急送醫後無大礙，警方調查，原來蘇男為了替外甥出氣，才用滅火器往林女噴。

警方調查，蘇男今天清晨正準備去上班，正巧在超商外巧遇外甥的女友，他說，外甥最近抱怨女友常花他的錢，平常吃用也都花男方的錢，才想替外甥出氣。

據了解，蘇男與外甥都在蘇男經營的地下水承包公司上班，近日得知外甥被林女提分手，早上巧遇才順手拿起附近的滅火器噴人，林女被噴後逃離現場，由民眾協助報警送醫。

蘇男持滅火器噴人。記者江孟謙／翻攝
蘇男持滅火器噴人。記者江孟謙／翻攝
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