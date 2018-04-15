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影／毒鴛鴦身陷毒淖 上門客還被迫吸兩口

2018-04-15 10:49聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

高雄市蔡姓女子向警方報案，她前往謝姓男子住處幫友人協調財物糾紛，謝男偕楊姓女友當場涉嫌吸毒，她還被迫吸了幾口安非他命；警方前往謝住處調查時，謝堅不開門，警方破門而入，當場查扣安非他命、K他命、毒品咖啡包，警詢後將謝男等三人依毒品罪嫌法辦。

新興警分局接獲一名蔡姓女子（19歲)報案，她先前因友人有財物糾紛，到友人家商討時，被在場的謝姓男子(24歲、毒品前科)等人引誘吸食毒品安非他命，當時謝男偕楊姓女友還跟她說：「大家都在吸」，蔡女礙於壓力便吸食幾口後返家。事後越想越不對，便主動到派出所向警方報案。

警方獲報後立即追查，13日上午10點多前往謝男位於三多路上的住處進行搜索。狡猾的謝姓主嫌在警方上門時堅決不開門，員警立刻動用破壞工具破門而入，當場查獲謝男與其楊姓女友(20歲)及另一名友人施姓男子(21歲，毒品前科)共處一室，同時並查獲三人共同持有安非他命3包（1.03公克）、K他命2包（0.94公克）及毒品咖啡包7包（82.54公克）等違禁品。

謝向警方供稱他沒有引誘蔡女吸食毒品，是蔡女自己要試的；楊姓女友則供稱，自己本來沒有吸食毒品，是認識謝後才於去年年底因好奇而嘗試的。 至於蔡女向警方自首涉嫌吸食安非他命，警方也採尿液送驗。

楊姓女子涉嫌持有毒品被警方法辦。記者黃宣翰／翻攝
楊姓女子涉嫌持有毒品被警方法辦。記者黃宣翰／翻攝
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謝姓（左）及施姓男子涉嫌持有毒品被警方法辦。記者黃宣翰／翻攝
謝姓（左）及施姓男子涉嫌持有毒品被警方法辦。記者黃宣翰／翻攝
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