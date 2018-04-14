「緝毒悍將」陳大偉生前遺作曝光

2018-04-14 23:31 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



曾投入緝毒多年的陳大偉（圖）與妻子到台東旅遊，不幸發生意外。 圖／讀者提供 分享 facebook 被檢察界喻為「緝毒悍將」的法務部前法制司副司長陳大偉，今年初到台東騎單車遭機車追撞，傷重不治，令司法圈同仁不捨，台北地檢署為紀念陳長期投入打擊毒品犯罪，透過管道取得陳生前寫下的最後一篇文章「如何運用知識提升緝毒績效」，這篇遺作也將編錄在北檢緝毒年鑑書冊中，近日將對外發表。

據了解，北檢檢察長邢泰釗感念陳大偉壯志未酬，計畫邀請陳的遺孀石麗卿來主持新書發表會，由石女親口闡述丈夫昔日對於緝毒的努力，也讓這本緝毒年鑑別具意義。

陳大偉在2005年和美國合作破獲「亞太頭號毒梟」陳光華犯毒集團，陳雖未在台販毒，但卻是國際間惡名昭彰的大毒梟，因行蹤飄忽，連美國緝毒局都束手無策，當時陳帶領其他檢察官經過3年蒐證，提供美國情資，終於在澳洲逮到陳，成為我國緝毒史上重要的一役。

陳大偉在「如何運用知識提升緝毒績效」文章中談到，緝毒工作的案件偵辦技巧與經驗傳承是相當重要的，緝毒檢察官大多屬於年輕無經驗者，因此緝毒專組必須要有專責教官來指點年輕後輩面，否則面對狡詐的毒販，若無事前充分準備，案件很可能石沉大海。

他指出，建立情報網路與更新資料是很重要的，例如對象的前科、背景、職業、外號、交際網路、使用電話號碼、車輛、有無持有武器槍械等，如發現偵辦方向有所偏差，應即時提出意見，修正辦案方向，否則會造成人力物力資源浪費。

陳大偉以自己為例，強調緝毒工作本質上是「沉悶、危險、寂寞的」，現今科技日新月異，毒販透過各種管道，彼此利用暗語聯繫，導致緝毒人員精疲力竭，案件若能順利偵破，辦案人員在蒐證的第一現場，就算面對槍林彈雨、過程比小說還精彩，面對媒體時還是要保持沉默，不能讓消息來源曝光，否則一句不經意的話，很可能就讓耗時數年的監控網曝光，因此緝毒人員必須要甘於「忍受當個無名英雄」。

本書統計陳大偉在北檢緝毒專組主任6年內，共偵獲廿九座毒品工廠，查獲各式毒品8.2公噸、各式槍支23支、制式手槍子彈451發，成果相當豐碩，堪稱是名副其實的「緝毒悍將」。