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影／蘇貞昌八里掃街 三戰新北「已請求神明原諒」

影／逃亡5年通緝犯硬拗一流 變臉都能當理由狡辯

2018-04-14 17:39聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

「我顏面神經受損，變過臉阿！」台中市54歲胡姓男子月初因逆向行駛，被警方攔查，胡自知涉侵占案件遭地檢署通緝，胡因此報自己小舅子的身分證號，但警方輸入系統發現，長相明顯不同，胡還辯稱自己動過手術，牙齒全部拔掉，整張臉變不一樣，但警方將胡帶回派出所查證，透過臉部辨識系統，發現胡遭通緝的真正身分，胡才坦承，全案警詢後依通緝罪嫌移送法辦。

台中市第三警分局東區東區分駐所所長林愷庭、警員柏宗憲，在1日深夜11時許，執行轄內交通稽查時，發現胡姓男子（54歲）從自由路、東光路口逆向行駛，因此前往攔查。

但胡自知已遭通緝，因此報上黃姓小舅子的身分證號，警方查驗發現，照片明顯與胡不符，面對警方質疑，胡辯稱「顏面神經受損，牙齒全部都拔掉，認識我的人說我整個人變臉」。

胡見警方不肯放棄，又大打悲情牌，辯稱「上次查也這樣，好累哦，每次都說不像本人，我快吐血了」警方為求謹慎，隨口抽問家人姓名及生日，胡報上的資料一概與警方手上的資料不符，連妻子的年次都報錯，警方將胡帶回派出所調查。

胡見自己快露餡，開始上演身體不舒服戲碼，宣稱自己很累、有高血壓身體不適，警方經人臉辨識系統比對，發現胡涉侵占案，早在2012年間遭台中地檢署通緝，胡過去都以小舅子的身分證號蒙混過關，此次踢到鐵板，全案警詢後依通緝罪嫌移送。

台中市東區胡姓男子涉嫌侵占案，五年前遭通緝，他1日因逆向騎車而落網。記者陳宏睿／...
台中市東區胡姓男子涉嫌侵占案，五年前遭通緝，他1日因逆向騎車而落網。記者陳宏睿／翻攝
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通緝身分證牙齒

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