5男女開毒趴人貓共歡 拉K神智不清被逮

2018-04-14 10:25 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市陳姓等5名男女在租屋處開毒趴，緊閉門窗，人貓一起共歡，警方昨天進入搜索，發現屋內有濃烈K味，吸到神智不清被逮，今將陳男依毒品罪嫌移送法辦，其他4人則採尿送驗。

第四分局分安樂派出所3月接獲民眾反應，樂利三街某社區民宅內出入複雜、疑似有進行毒品交易開毒趴，所長陳弘輝於接獲情資後立即成立專案小組，並請偵查隊過濾相關資料，針對該戶民宅進行探訪。

經過近半月的探訪、搜證，發現是一毒窟，確實有人群聚施用毒品情事，陳弘輝昨率巡佐吳元劭、警員劉統源、李毅婷等4員，持搜索票進入查緝。

員警進入屋內時發現有5名男女，房內門窗緊閉，內外皆瀰漫濃厚的愷他命味道，當場於屋內起出毒品K他命7小包重32.29公克，陳男（27歲）承認為其所有，與在場江男（27歲）均有施用情形，其他在場陳男（20歲）、林女（29歲）、曾男（25歲）等3人，則否認有施用毒品。

陳嫌向警方供稱，自己於陽台養貓處放置小桌、愷他命研磨盤等物品，平時使用、研磨毒品皆在此處，且習慣於吸食K他命香菸時緊閉陽台門窗，並讓飼養的2隻貓一起使用，並宣稱自己會定時在房屋內外噴灑芳香劑，原以為毒品味道就不致飄出讓人發現，不知會遭警方查獲。