涉毒品控制移工 移民署破獲犯罪集團

2018-04-13 17:25 中央社 新北13日電



以黃姓男子為首的犯罪集團涉嫌以毒品控制失聯移工暴力圍事，並恐嚇清潔公司同業「被周轉」，強迫簽下支票及承攬書，並收取高額利息。移民署新北市專勤隊逮捕黃男等人送辦。

新北市專勤隊今天指出，在台北市經營清潔公司的黃姓男子，因覬覦同業承包建設公司清潔標案的龐大利潤，與公司員工陳姓、張姓女子脅迫同業「被周轉」，強迫簽下支票及承攬書。同業若不從，黃男等人唆使越南籍失聯移工持棍棒毆打恐嚇。

新北市專勤隊發現，黃男除以暴力脅迫同業外，也會提供安非他命等毒品供同業吸食，並屢屢在自家辦公室開設毒品轟趴，待同業成癮後，開始收取毒品費用，也以向上游建設公司告發為要脅手段，逼迫同業持續償還高利貸及標案工程款。

此外，被害人向新北市專勤隊控訴，黃男非法收留越南籍失聯移工時，也會提供安非他命等毒品供失聯移工吸食，使他們成癮進而控制行蹤，也常有毆打辱罵情形。部分失聯移工因不堪對待逃離。

新北市專勤隊獲報後，與新北市刑大、調查局台北市調處組成專案小組偵辦，經長期埋伏跟監蒐證後，11日展開收網行動，帶回黃男等7人，查扣毒品吸食器等證物，訊後依強盜、人口販運等罪嫌移送台北地檢署偵辦。