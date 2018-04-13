親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
失事黑鷹撈起
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

「媽祖視角」有夠神！在家也可跟著一起遶境9天8夜

涉毒品控制移工 移民署破獲犯罪集團

2018-04-13 17:25中央社 新北13日電

以黃姓男子為首的犯罪集團涉嫌以毒品控制失聯移工暴力圍事，並恐嚇清潔公司同業「被周轉」，強迫簽下支票及承攬書，並收取高額利息。移民署新北市專勤隊逮捕黃男等人送辦。

新北市專勤隊今天指出，在台北市經營清潔公司的黃姓男子，因覬覦同業承包建設公司清潔標案的龐大利潤，與公司員工陳姓、張姓女子脅迫同業「被周轉」，強迫簽下支票及承攬書。同業若不從，黃男等人唆使越南籍失聯移工持棍棒毆打恐嚇。

新北市專勤隊發現，黃男除以暴力脅迫同業外，也會提供安非他命等毒品供同業吸食，並屢屢在自家辦公室開設毒品轟趴，待同業成癮後，開始收取毒品費用，也以向上游建設公司告發為要脅手段，逼迫同業持續償還高利貸及標案工程款。

此外，被害人向新北市專勤隊控訴，黃男非法收留越南籍失聯移工時，也會提供安非他命等毒品供失聯移工吸食，使他們成癮進而控制行蹤，也常有毆打辱罵情形。部分失聯移工因不堪對待逃離。

新北市專勤隊獲報後，與新北市刑大、調查局台北市調處組成專案小組偵辦，經長期埋伏跟監蒐證後，11日展開收網行動，帶回黃男等7人，查扣毒品吸食器等證物，訊後依強盜、人口販運等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

毒品移工

相關新聞

父大腸癌術後無法工作？ 幫子運毒還改造槍枝

2018-04-13 17:33

清潔公司用毒品控制逃逸外勞 還率外勞毆打同業搶標案

2018-04-13 16:48

高雄警匪駁火槍彈來源找到 還查獲罕見名片式改造手槍

2018-04-13 16:46

老翁自稱「中正牌」醫師提告求補發證書 法院判敗訴

2018-04-13 16:25

惡男拋毒賣給中輟生！埋頭夾娃娃狼狽遭逮

2018-04-13 16:19

高雄海關緝獲走私香菸1000餘箱 市值2500萬

2018-04-13 16:00

影╱男子帶西瓜刀討債 反遭奪刀砍傷送醫

2018-04-13 15:15

男欠債被逼吃壯陽藥毆打致死 惡煞還逼簽和解書

2018-04-13 15:14

「車手頭」躲在營區當兵被逮 吸毒父親也送辦

2018-04-13 14:46

影／毒蟲偷滅火器噴超商 被圍毆成豬頭

2018-04-13 14:37

16歲少年染吸毒惡習 交友軟體上打「解渴飲品」販毒

2018-04-13 13:42

想吃牢飯四度搶超商 他竟辯：躲監獄不用錢

2018-04-13 12:33

和女友吵架竟燒炭！男疑難耐火苗衝出車外撿回一命

2018-04-13 11:32

半小時交火200槍！攻堅2警重傷 卻堅持對方先上救護車...

2018-04-13 10:00

警方關切車輛臨停太突出危險 一查竟有手槍和子彈

2018-04-13 08:59

電視台轉播車翻車撞護欄 國道塞車數公里

2018-04-13 08:40

毒蟲界祕密「葡萄糖粉混毒」 警方搖頭：黑心毒品

2018-04-12 22:56

欠債被拘禁毆打和剃髮 男子不堪凌虐身亡

2018-04-12 22:55

逆子不滿父親碎念「飯菜沒冰」 雙手持雙刀追殺

2018-04-12 20:02

借錢不成絞殺女鄰居 白牌車司機大膽偷完再棄屍

2018-04-12 19:26

共諜案／周泓旭稱遭誤導 律師臨時聲請勘驗光碟

2018-04-12 19:22

藥頭利用多元計程車運毒 新北警長期監控逮3人

2018-04-12 15:50

毒蟲買車交不出錢 逼車商購回再亮槍搶錢搶車

2018-04-12 15:07

萬華阿公店驚傳槍響！警抓到對空鳴槍角頭

2018-04-12 13:37

聯結車國3龍潭段失控橫躺 北上中斷車流塞爆了

2018-04-12 13:36

狂阿公帶槍去國小探孫 嚇壞老師與學童

2018-04-12 13:27
看更多

熱門文章

半小時交火200槍！攻堅2警重傷 卻堅持對方先上救護車...

2018-04-13 10:00

「牛頭牌」好帝一逃漏稅起訴6人 負責人劉珀秀財產遭扣押

2018-04-13 12:53

台大醫、北一女都受害 色狼女廁變態偷拍4年

2018-04-12 19:30

失事黑鷹黑盒子已撈起 機組員病患4人恐長埋深海

2018-04-12 22:11

小小孩遊歐洲整趟哭鬧 團員怒罵媽：不會抓起來打死？

2018-04-13 10:44

黑鷹尋獲遺體 台東地檢署初步研判是2名女性

2018-04-12 20:06

背著年薪3千萬老公 人妻約打工仔兩度開房

2018-04-12 22:12

夾娃娃機占用騎樓勸不聽 警方當廢棄物統統送垃圾場

2018-04-12 19:18

千米深海成功打撈黑鷹 銓日儀創國內史上首例

2018-04-13 00:21

美女秘書自拍裸照送老闆 被老闆娘瞄到辯：不知動機

2018-04-13 12:17

燒死6人辯不能判死 律師：他只是燒機車墊

2018-04-13 14:44

網購瑪爾濟斯有病爆糾紛 動保所循線逮飼主重罰10萬元

2018-04-12 20:38

撈起失聯黑鷹 只剩不成形中段機身

2018-04-12 17:57

黑鷹打撈出水 正駕駛女兒勇敢面對：爸爸放心飛吧

2018-04-13 09:45

欠債被拘禁毆打和剃髮 男子不堪凌虐身亡

2018-04-12 22:55

逆子不滿父親碎念「飯菜沒冰」 雙手持雙刀追殺

2018-04-12 20:02

影╱酒店少爺連喝10小時撞毀300萬奧迪 發酒瘋咬警被制伏

2018-04-13 11:49

小黃違規迴轉撞上 騎士噴飛50公尺斷腿

2018-04-13 13:17

金門高職生「釘孤枝」 結局因「公車來了」喊卡

2018-04-13 16:37

黑鷹失事67天殘骸撈起 找到兩女性遺骸

2018-04-13 00:08

洩聯發科上億機密給高通 工程師判2年緩刑

2018-04-13 00:49

影／竊賊脫鞋赤腳進屋行竊 拖鞋成了破案關鍵

2018-04-12 20:29

一千公尺深海…打撈墜海黑鷹 史上最難

2018-04-12 23:46

老翁登獨立山 倒臥阿里山森鐵隧道口無生命跡象

2018-04-12 23:37

還有4人下落不明…家屬心情再被攪動

2018-04-12 23:39

保險公司注意 偽造醫院診斷書詐領99%像真的

2018-04-12 20:34

毒蟲界祕密「葡萄糖粉混毒」 警方搖頭：黑心毒品

2018-04-12 22:56

秦儷舫涉貪出庭：從政這麼久 身心倶疲

2018-04-13 12:55

「你不養我、我也不養你」 病父討嘸扶養費

2018-04-13 15:27

電視台轉播車翻車撞護欄 國道塞車數公里

2018-04-13 08:40

員警勝訴又一例！ 惡男刺傷警要賠償15萬

2018-04-12 18:26

借錢不成絞殺女鄰居 白牌車司機大膽偷完再棄屍

2018-04-12 19:26

軍方廢彈炸傷學童 父提國賠600萬敗訴

2018-04-13 14:47

寶拉麗絲號打撈黑鷹殘骸 1千公尺深吊掛3小時出水面

2018-04-13 12:09

警防詐過頭變烏龍 害匯款女被嘲笑

2018-04-13 00:49

黑鷹2遺體確認身分後開死亡證明 另失聯4人得再等

2018-04-13 11:12

3塗鴉客闖高捷機廠「即興創作」 警：鎖定涉案對象

2018-04-13 12:49

老闆毒殺同性愛侶仍判18年 轉頭問母：那A安捏？

2018-04-13 10:38

警方關切車輛臨停太突出危險 一查竟有手槍和子彈

2018-04-13 08:59

蒙冤？周泓旭：盼我是台灣司法塑造的最後一個共諜

2018-04-13 09:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top