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員工爆好市多8大秘密 賣場從中間逛起…這天去購物最好

聯結車國3龍潭段失控橫躺 北上中斷車流塞爆了

2018-04-12 13:36聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

國道3號龍潭路段今天中午不到12點30分發生南下聯結車失控翻覆衝向北上車道，堵住整車道造成北上車流全面回堵，塞車爆表，網友在網路上互傳訊息，提醒北上駕駛人避開恐怖路段。

桃園市消防局也調派龍潭分隊前往救護，初步了解聯結車在國道3號70.8公里(龍潭段)翻覆，車頭和貨櫃衝向北上車道幾乎檔住所有車道，導致車流受阻看不到盡頭。救護員1點救出司機（男、63歲）生命徵象穩定但意識模糊，疑似骨折送往國軍桃園總醫院。

國道3號龍潭段車禍北上車流嚴重回堵。記者鄭國樑／翻攝
國道3號龍潭段車禍北上車流嚴重回堵。記者鄭國樑／翻攝
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桃園市消防局龍潭分隊趕到現場救人。記者鄭國樑／翻攝
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聯結車翻覆幾乎擋集整個北上車道。記者鄭國樑／翻攝
聯結車翻覆幾乎擋集整個北上車道。記者鄭國樑／翻攝
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聯結車車頭毀損司機等待救護。記者鄭國樑／翻攝
聯結車車頭毀損司機等待救護。記者鄭國樑／翻攝
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車道被聯結車擋住消防車也過不去。記者鄭國樑／翻攝
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國道塞車

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